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Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным 1 474

В мире
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в пятницу в Абу-Даби заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, как только это удастся организовать, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Как только мы сможем это организовать, я действительно уехал бы отсюда и сразу отправился в путь», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным.

Трамп уже не раз высказывал готовность отправиться в Турцию, чтобы присоединиться к первым за три года прямым мирным переговорам между Россией и Украиной, подчёркивая, что в украинском вопросе не произойдёт никаких подвижек, пока он лично не встретится с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе прибыл в Турцию, однако заявил, что не будет участвовать в переговорах с российской делегацией после того, как Путин отказался от прямых переговоров.

Зеленский призвал Путина лично прибыть и начать прямые переговоры, чтобы доказать серьёзность своих намерений в вопросе мира.

Путин ранее предлагал провести прямые переговоры, однако Россия отправила в Турцию делегацию более низкого уровня.

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#путин #война рф и украины #дональд трамп
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(1)
  • З
    Злой
    16-го мая

    А зачем? Рассказать о своём двуличии? Он говорил, что сможет закончить войну за 24 часа, реально он мог бы её закончить за 1 минуту, прекратив поставки вооружения украинцам и перестать передавать украинцам координаты целей со своих спутников! Очень странный человек он, даже не могу представить, что происходит в его мозгу.

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