Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп в пятницу в Абу-Даби заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, как только это удастся организовать, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Как только мы сможем это организовать, я действительно уехал бы отсюда и сразу отправился в путь», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным.

Трамп уже не раз высказывал готовность отправиться в Турцию, чтобы присоединиться к первым за три года прямым мирным переговорам между Россией и Украиной, подчёркивая, что в украинском вопросе не произойдёт никаких подвижек, пока он лично не встретится с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе прибыл в Турцию, однако заявил, что не будет участвовать в переговорах с российской делегацией после того, как Путин отказался от прямых переговоров.

Зеленский призвал Путина лично прибыть и начать прямые переговоры, чтобы доказать серьёзность своих намерений в вопросе мира.

Путин ранее предлагал провести прямые переговоры, однако Россия отправила в Турцию делегацию более низкого уровня.