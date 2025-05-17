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Макрон предложит французам проголосовать о «конце жизни» 2 476

В мире
Дата публикации: 17.05.2025
BB.LV
Иногда терпеть бывает невозможно.

Иногда терпеть бывает невозможно.

Слова «эвтаназия» политики Пятой Республики стараются избегать.

На днях французы гадали, какой именно вопрос Э. Макрон пожелает вынести на референдум этой осенью? Пенсионная реформа, миграционная политика, внешний долг… Но единственная тема, которую Макрон хочет вынести на референдум, - это… эвтаназия.

Во Франции все идет к тому, что бы разрешить эвтаназию на законодательном уровне, но дебаты в обществе не утихают.

Кстати, самого слова «эвтаназия» стараются избегать, заменив его словосочетанием «конец жизни» (fin de vie).

Сейчас обсуждение этой темы вышло на новый виток: депутаты разделились во мнении о включении темы добровольного ухода из жизни в школьные программы.

Статья законопроекта о «конце жизни» и паллиативной помощи предлагает ввести в школьные программы начальных и средних школ информационные сессии о цикле жизни и смерти. В настоящее время текст обсуждается в Национальной ассамблее.

«Идея состоит в том, чтобы заставить людей понять, что смерть — это просто часть нашего жизненного пути», — резюмирует бывшая премьер-министр и министр здравоохранения Элизабет Борн.

Ее оппоненты указывают на риск перегрузки национального образования. Депутат от Мена и Луары напоминает, что в учебную программу уже включено просвещение по вопросам эмоциональной и сексуальной жизни: «Я считаю, что мы итак оказываем большое давление на Национальную систему образования, приоритетом которой является обучение людей чтению, письму, спору и т. д. Мы не должны требовать от школ брать на себя ответственность за все, что мы больше не можем делать за их пределами».

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го мая

    Да когда же они встретятся?! ...МАКРОН и гильетина.

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  • Мп
    Мимо проходил
    17-го мая

    Все остальные проблемы Франции решены, осталось думать только об эвтаназии... С такой логикой Латвии пора организовывать референдум на тему "Сколько ангелов поместится на кончике иглы?" И учинить полугодовые дебаты в Сейме по этому поводу. Впрочем, с дебатами проблем не будет - нашим "политикам" сотрясать воздух за зарплату - самое любимое времяпрепровождение.

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