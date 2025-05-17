На днях французы гадали, какой именно вопрос Э. Макрон пожелает вынести на референдум этой осенью? Пенсионная реформа, миграционная политика, внешний долг… Но единственная тема, которую Макрон хочет вынести на референдум, - это… эвтаназия.

Во Франции все идет к тому, что бы разрешить эвтаназию на законодательном уровне, но дебаты в обществе не утихают.

Кстати, самого слова «эвтаназия» стараются избегать, заменив его словосочетанием «конец жизни» (fin de vie).

Сейчас обсуждение этой темы вышло на новый виток: депутаты разделились во мнении о включении темы добровольного ухода из жизни в школьные программы.

Статья законопроекта о «конце жизни» и паллиативной помощи предлагает ввести в школьные программы начальных и средних школ информационные сессии о цикле жизни и смерти. В настоящее время текст обсуждается в Национальной ассамблее.

«Идея состоит в том, чтобы заставить людей понять, что смерть — это просто часть нашего жизненного пути», — резюмирует бывшая премьер-министр и министр здравоохранения Элизабет Борн.

Ее оппоненты указывают на риск перегрузки национального образования. Депутат от Мена и Луары напоминает, что в учебную программу уже включено просвещение по вопросам эмоциональной и сексуальной жизни: «Я считаю, что мы итак оказываем большое давление на Национальную систему образования, приоритетом которой является обучение людей чтению, письму, спору и т. д. Мы не должны требовать от школ брать на себя ответственность за все, что мы больше не можем делать за их пределами».