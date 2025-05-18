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Times: эксперты предупреждают о возможном нападении России на одну из стран Балтии в 2027 году 4 1640

В мире
Дата публикации: 18.05.2025
The Times
Times: эксперты предупреждают о возможном нападении России на одну из стран Балтии в 2027 году
ФОТО: АрмiяInform

Если в этом году на Украине будет достигнуто перемирие, Россия может восстановить свою армию и вторгнуться в другие европейские страны, включая страны НАТО, уже в 2027 году, сообщила в четверг британская газета The Times со ссылкой на доклад аналитического центра Международного института стратегических исследований (IISS).

По мнению экспертов IISS, российский лидер Владимир Путин вывел свою страну "на тропу войны" и может проверить приверженность НАТО статье 5, которая гласит, что нападение на любого члена альянса рассматривается как нападение на все остальные государства-члены. Аналитики лондонского аналитического центра предупредили, что Путин может атаковать одно из государств Балтии уже в ближайшие два года.

Институт стратегических исследований (IISS) подсчитал объем расходов на оборону, которые придется нести европейским лидерам, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу прекратить поддержку НАТО со стороны Америки. Расходы за 25 лет составят около 1 триллиона долларов.

Эксперты прогнозируют, что для отражения российской атаки членам НАТО потребуется закупить не менее 400 истребителей и 20 эсминцев. Кроме того, страны-союзники должны призвать 128 000 военнослужащих, чтобы заменить войска США.

"Европейские союзники больше не могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты окажут необходимую военную поддержку для защиты континента от российской агрессии", - говорится в докладе. Напомним, накануне саммита НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге, Трамп усомнился в готовности Вашингтона защищать союзников. Он потребовал, чтобы все члены НАТО увеличили свои расходы на оборону до 5 процентов ВВП.

Отчет IISS основан на предположении, что в 2025 году закончится война в Украине и американские войска будут выведены из Европы, а Вашингтон сосредоточится на угрозе со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Эксперты напомнили, что в этом году Путин выделил на вооруженные силы 7,5 процента ВВП, что, по их мнению, может привести к "быстрому восстановлению российских вооруженных сил, которое нельзя недооценивать".

В своем докладе IISS рекомендует европейским странам, учитывая потенциальную угрозу, увеличить свои военные инвестиции до "уровня холодной войны" - чтобы расходы на оборону в среднем составляли более трех процентов ВВП.

В то же время аналитики подчеркивают, что европейские оружейные компании будут испытывать трудности с перевооружением ВВС и ВМС НАТО в ближайшие 10 лет из-за отсутствия достаточного промышленного потенциала. (РАР)

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(4)
  • AE
    Al Ekses
    18-го мая

    Посыл ясен как мидий день. Следите з руками: Если будет «перемирие, то Россия восстановится. Если восстановится, то нападёт. То есть наглосаксы, судя по тону статьи, считают что перемирие это плохо, а значит надо до последнего хэ.

    10
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    18-го мая

    А,почему на одну из никчемучных стран Балтии,а может Сарматом по острову,который Россию провоцирует,уже лет так 200 и тогда 5 статья уже не пригодится.

    10
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го мая

    Как же надоел этот вой с баскервильских болот! "Дайте денег, а то Путин нападёт"... Придумайте уже другую страшилку ну, например, латыши через 30 лет станут неграми. А что, вон победители рижского марафона - сплошь из Африки, так и до афролатышей недалеко.

    24
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    Мимо проходил
    18-го мая

    Афролатыши....сильно...поржал... :-)))

    11
    1
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