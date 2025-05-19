Трамп и Путин два часа общались по телефону. О чем они говорили? (версии РФ и США)

Ближе к 20:00 по латвийскому времени Владимир Путин вышел к прессе и рассказал о содержании 2-часового разговора с Дональдом Трампом. Еще минут через 40 свою трактовку дал сам Трамп.

Версия Путина

Прекращение огня с Украиной возможно при достижении соответствующих договоренностей, сказал Путин.

По его словам, Трамп в разговоре высказал свою позицию по поводу прекращения огня.

«Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру», - заявил Путин.

Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной, включающим и прекращение огня, заявил Путин.

По его словам, «РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны».

«Россия и Украина в целом на правильном пути после возобновления прямых переговоров», заявил Путин, но добавил, что «главное - устранить первопричины украинского кризиса».

Версия Трампа

Трамп рассказал, что беседа с Путиным прошла очень хорошо.

Полный текст заявления Трампа:

«Только что завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о полном окончании войны. Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже.

Россия хочет развернуть масштабную ТОРГОВЛЮ с Соединёнными Штатами после завершения этой катастрофической «кровавой бани», и я поддерживаю эту идею. У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Её потенциал — БЕЗГРАНИЧЕН. Украина также может стать крупным бенефициаром торговых отношений в процессе восстановления своей страны.

Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я сообщил об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, Президенту Франции Эммануэлю Макрону, Премьер-министру Италии Джордже Мелони, Канцлеру Германии Фридриху Мерцу и Президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора сразу после беседы с Президентом Путиным.

Ватикан, по словам Папы Римского, выразил сильную заинтересованность в проведении этих переговоров на своей территории.

Пусть процесс начнётся!», - написал Трамп.

Основные тезисы

Заявления помощника президента РФ Ушакова по итогам телефонного разговора Путина и Трампа:

– «разговор был весьма продолжительным, длился 2 часа 5 минут»;

– «Путин в начале беседы поздравил Трампа с рождением 11-го внука, пожелав здоровья новорожденному и дочери лидера США»;

– «разговор был откровенный и конструктивный, прошёл во взаимоуважительном ключе»;

– «лидеры обсудили состояние отношений России и США, высказались за их дальнейшую нормализацию»;

– «президенты обсудили вопросы обмена заключёнными, в Кремле сообщили об обсуждении планов по обмену гражданами по формуле 9 на 9»;

– «Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США»;

– «Путин и Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине»;

– «лидеры не исключают проведения личной встречи, место и сроки пока не определены»;

– «речи о временных рамках по достижению возможной договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной в разговоре не шло»;