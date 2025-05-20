Деньги есть! ЕС решил финансировать «Радио Свобода» - которому отказали в США

ЕС решил взять на себя финансирование «Радио Свобода» и выделил ему €5,5 млн.

Европейский союз (ЕС) решил взять на себя финансирование американского проекта «Радио Свобода» и уже выделил этому СМИ 5,5 миллиона евро. О новом спонсорстве сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Министры договорились выделить 5,5 миллиона евро для финансирования "Радио Свобода". Это краткосрочное финансирование, теперь страны ЕС должны договориться о долгосрочном», — сказала она.

Каллас подчеркнула, что Брюссель заинтересован в работе данного СМИ в «соседних с ЕС странах», а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии.