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Деньги есть! ЕС решил финансировать «Радио Свобода» - которому отказали в США 0 347

В мире
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Деньги есть! ЕС решил финансировать «Радио Свобода» - которому отказали в США
ФОТО: Global Look Press

ЕС решил взять на себя финансирование «Радио Свобода» и выделил ему €5,5 млн.

Европейский союз (ЕС) решил взять на себя финансирование американского проекта «Радио Свобода» и уже выделил этому СМИ 5,5 миллиона евро. О новом спонсорстве сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Министры договорились выделить 5,5 миллиона евро для финансирования "Радио Свобода". Это краткосрочное финансирование, теперь страны ЕС должны договориться о долгосрочном», — сказала она.

Каллас подчеркнула, что Брюссель заинтересован в работе данного СМИ в «соседних с ЕС странах», а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии.

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