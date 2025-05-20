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Кто давить будет на Москву? Каллас пожаловалась на отсутствие давления США на Россию 5 1159

В мире
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Кто давить будет на Москву? Каллас пожаловалась на отсутствие давления США на Россию
ФОТО: Global Look Press

Каллас: в Брюсселе не увидели давления США на Россию на переговорах по Украине.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пожаловалась, что в Брюсселе «не увидели давления» США на Россию на переговорах по Украине.

«Вы знаете, мы действительно не увидели давления на Россию на этих переговорах», — сказала она.

Каллас отметила, что США обещали оказать давление на Россию в случае отказа Москвы от полного прекращение огня.

19 мая президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который продлился около двух часов. Глава Белого дома заявил, что переговоры между Москвой и Киевом «начнутся немедленно», их условия будут согласованы двумя сторонами.

ДПОЛНЕНО: ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Меры нацелены в том числе на 200 кораблей «теневого флота», указала она.

«В настоящее время разрабатываются дополнительные санкции в отношении России», – сообщила Каллас.

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(5)
  • 21-го мая

    Выглядит страшной.

    1
    0
  • VS
    Vad Sorry
    20-го мая

    Я ни понимаю почему её так прёт? Похоже уже на психическое расстройство,у неё других проблем нет? Точно знаю что все эти санкции привели к большим потерям для Экономики Европы, а зачем это надо было? Ни говорю уже о просто подаренных денег Украине. Зато Китай в это время скупает ресурсы у Росии по большим скидкам а Европа у Китая... А заводы в Европе закрываются, Для Латвии транзит потерян, газ, электричество, подорожало, рождаемость падает, цены поднимаются,,, В Росии с голода ни стали умереть, Уже США хотят санкции снять чтобы бабло поднимать , всё старое оружие сбыли, бабло подняли, теперь им эта заворушка ни интересна , как говорится разделяй соседей и пользуйся.

    30
    1
  • З
    Злой
    20-го мая

    Представители 3-х известных маленьких государств очень стараются насолить, чьи задачи они выполняют или желание реванш?

    26
    1
  • З
    Злой
    Злой
    20-го мая

    Реванша. Как отключить подмену слов?

    4
    2
  • З
    Злой
    Злой
    20-го мая

    Помнится, года 3 назад я ещё ездил в литву и эстонию на отдых, покупал их товар, но теперь конечно ни цента в экономику этих стран, в латвии только продукты покупаю да и то не все.

    14
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