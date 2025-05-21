США выступили против обещания Киеву дальнейшей поддержки

США не хотят описывать в тексте заявления G7 вторжение России в Украину как "незаконное" и обещать "дальнейшую поддержку" Украине.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом домеФото: Jim Lo Scalzo/UPI Photo/Newscom/picture alliance Администрация США выступила против того, чтобы в заявление "Группы семи" (G7), которое обсуждается министрами финансов в Канаде, был включен пункт о "дальнейшей поддержке" Украины, сообщает в среду, 21 мая, издание Politico.

Кроме того, Вашингтон не хочет в тексте документа охарактеризовать вторжение России в Украину как "незаконное". Об этом рассказали в беседе с Politico два чиновника, участвовавших в переговорах. Встреча министров финансов стран "Большой семерки" проходит в канадском городе Банф с 20 по 22 мая.

В конце февраля США также выступили против того, чтобы называть Россию "агрессором" в контексте вторжения в Украину в заявлении G7, приуроченном к третьей годовщине войны. Кроме того, Вашингтон в середине апреля отказался подписать совместное со странами G7 заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли более 30 человек.

Как писало агентство Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа объяснила это "работой над сохранением пространства для переговоров о мире" и поддержкой контактов с российскими властями.