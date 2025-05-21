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США выступили против обещания Киеву дальнейшей поддержки 1 642

В мире
Дата публикации: 21.05.2025
Deutsche Welle
США выступили против обещания Киеву дальнейшей поддержки
ФОТО: twitter

США не хотят описывать в тексте заявления G7 вторжение России в Украину как "незаконное" и обещать "дальнейшую поддержку" Украине.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом домеФото: Jim Lo Scalzo/UPI Photo/Newscom/picture alliance Администрация США выступила против того, чтобы в заявление "Группы семи" (G7), которое обсуждается министрами финансов в Канаде, был включен пункт о "дальнейшей поддержке" Украины, сообщает в среду, 21 мая, издание Politico.

Кроме того, Вашингтон не хочет в тексте документа охарактеризовать вторжение России в Украину как "незаконное". Об этом рассказали в беседе с Politico два чиновника, участвовавших в переговорах. Встреча министров финансов стран "Большой семерки" проходит в канадском городе Банф с 20 по 22 мая.

В конце февраля США также выступили против того, чтобы называть Россию "агрессором" в контексте вторжения в Украину в заявлении G7, приуроченном к третьей годовщине войны. Кроме того, Вашингтон в середине апреля отказался подписать совместное со странами G7 заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли более 30 человек.

Как писало агентство Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа объяснила это "работой над сохранением пространства для переговоров о мире" и поддержкой контактов с российскими властями.

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#россия #санкции #дональд трамп
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(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    21-го мая

    США ПРАВИЛЬНО ВЫСТУПИЛИ ! США НАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ ЛАТВИИ ! НАШ СТАРШИЙ БРАТ ! РАВНЕНИЕ НА США ! ХВАТИТ РАЗДАВАТЬ ДЕНЬГИ ! НАМ САМИМ НЕ ХВАТАЕТ ! МЫ САМИ НИЩИЕ И У НАС ПОЛНО ДОЛГОВ ! СНАЧАЛА НАДО ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАНАХ И ПЕНСИОНЕЭРАХ ! НАКОРМИТЬ СВОИХ ! НАДО ДУМАТЬ О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ ! ХВАТИТ РАСКИДЫВАТЬ НАШИ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР ! СЛАВА УКРАИНЕ ! БАТЬКА НАШ БАНДЕРА !

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