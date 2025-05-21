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Трамп анонсировал создание за 3 года новейшей системы ПРО 0 336

В мире
Дата публикации: 21.05.2025
Deutsche Welle
Трамп анонсировал создание за 3 года новейшей системы ПРО
ФОТО: пресс-фото

Дональд Трамп пообещал за 3 года создать над США новую систему ПРО "Золотой купол" за 175 млрд долларов. Республиканец заявил, что "заканчивает работу, которую президент Рейган начал 40 лет назад", пишет DW.

Дональд Трамп объявил о планах создать над США новую систему противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" (Golden Dome) общей стоимостью 175 млрд долларов. Выступая на пресс-брифинге в Белом доме во вторник, 20 мая, президент США назвал новую систему "ракетным щитом для защиты от ракетных ударов из-за рубежа".

Новая система ПРО в космосе

По словам Трампа, новая система сможет сбивать гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракеты. Она будет развернута на земле, в море и в космосе. "Часть радаров и перехватчиков разместят в космосе", - уточнил республиканец. Министр обороны США Пит Хегсет на том же брифинге уточнил, что новая система будет предназначена для перехвата разных видов ракет и беспилотников независимо от того, идет речь об обычном или ядерном оружии.

Дональд Трамп указал, что система должна вступить в строй к концу его президентского срока, то есть "примерно через три года". По его утверждению, власти Канады хотят присоединиться к системе ПРО, об этом предстоят переговоры. Руководителем программы "Золотого купола" станет замначальника Космических сил США генерал Майкл Гетлейн.

Трамп упомянул об израильской системе ПРО со схожим названием "Железный купол", подчеркнув при этом, что американский "Золотой купол" будет "гораздо более совершенным".

Трамп возвращается к "звездным войнам" Рейгана?

Глава Белого дома не назвал какую-либо конкретную страну, которая может угрожать США ракетами. Однако он сказал, что "Золотой купол" сможет перехватить ракеты, даже если они запущены "из другой части мира или из космоса". Республиканец Трамп также пообещал "закончить работу, которую президент Рейган начал 40 лет назад".

В 1983 году президент-республиканец Рональд Рейган объявил о Стратегической оборонной инициативе (СОИ) для создания над США новой системы ПРО, в том числе в космосе. Тогда Рейган заявил о необходимости "противодействовать ужасающей советской ракетной угрозе". В СМИ новую программу называли "звездными войнами".

Это привело к обострению отношений США и СССР и усилило гонку вооружений. В 1993 году программа СОИ была свернута. Ряд СМИ утверждал, что СОИ изначально была уловкой, чтобы заставить Москву еще больше нарастить военные расходы.

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#сша #дональд трамп
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