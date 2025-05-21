Трамп заявил Зеленскому, что Украине и России нужно договориться самостоятельно - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Москва и Киев должны сами прийти к решению о завершении войны, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, пишет ЛЕТА со ссылкой на UNN.

Такую позицию Трамп высказал после состоявшегося в понедельник телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

По оценке The New York Times, Трамп, по всей видимости, отказывается от участия в безрезультатных переговорах о прекращении огня в российско-украинской войне.

Шесть осведомлённых с ходом этих разговоров должностных лиц сообщили изданию, что Трамп отказался от своих угроз о присоединении США к европейским санкциям против России.

Один высокопоставленный европейский чиновник признал, что Трамп, скорее всего, никогда всерьёз не рассматривал возможность присоединиться к санкциям, если Россия не прекратит огонь.

Как сообщил изданию неназванный сотрудник Белого дома, дополнительные санкции США против России препятствовали бы развитию бизнеса, а Трамп стремится максимально расширить экономические возможности для американцев.

По информации издания, Трамп заинтересован в заключении бизнес-сделок с Россией.

Согласно данным источников, в телефонном разговоре с Трампом Путин в основном говорил о возможных экономических соглашениях между Россией и США.

Как отмечает The New York Times, в то время как Европа движется к введению новых санкций против России, США пытаются выстраивать более тесные отношения с Кремлём.

"Это именно тот раскол в НАТО, который Путин стремился создать и использовать в своих интересах на протяжении двух десятилетий", — подчёркивает издание.