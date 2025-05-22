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Что будет с бюджетом РФ? ОПЕК собрался продолжить снижение цен на нефть 2 393

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Что будет с бюджетом РФ? ОПЕК собрался продолжить снижение цен на нефть
ФОТО: Unsplash

Bloomberg: ОПЕК+ готовит третье по счету резкое повышение добычи нефти в июле.

Члены ОПЕК+ обсуждают новое резкое увеличение добычи нефти за счет более быстрого отказа от квот. Об этом со ссылкой на участников дискуссии сообщает Bloomberg.

Речь о том, чтобы с июля поднять добычу на 411 тысяч баррелей в сутки при запланированном ранее увеличении на 135 тысяч. Аналогичные меры были приняты в марте и апреле, что свидетельствовало о резком изменении многолетней стратегии ключевого участника сделки — Саудовской Аравии.

Окончательно решение по поводу добычи в первый месяц второго полугодия объявят 1 июня. Однако на фоне этих слухов нефтяные котировки снова поползли вниз.

В последние годы Эр-Рияд пытался повлиять на цены с помощью сокращения добычи и снижения предложения. По сути, королевство, как крупнейший экспортер нефти в мире с самой низкой себестоимостью добычи, координировало политику относительно добычи большого количества стран, пусть те и отстаивали свои интересы в переговорах.

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