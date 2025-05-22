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ЕС предложил Сербии выбор - Восток или Запад 0 622

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
ЕС предложил Сербии выбор - Восток или Запад

Перспектива членства Сербии в ЕС зависит от ее стратегического выбора, заявила в Белграде верховный представитель ЕС по иностранной Кая Каллас. Она призвала страну к реформам.

Быть ли Сербии в ЕС, зависит от ее геополитического выбора, заявила в ходе визита в Белград Кая Каллас. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам встретилась с Александром Вучичем через две недели после того, как сербский президент посетил в Москве военный парад. "Из моих бесед с политическим руководством Сербии стало ясно, что членство в ЕС остается их стратегической целью", - отметила Каллас. - Но мы должны видеть действия, которые подтверждают и поддерживают эти слова".

Брюссель не скрывает негативного отношения к недавнему визиту Вучича в Москву. Каллас заявила, что подняла эту тему. "Я действительно не понимаю, к чему стоять бок о бок с (президентом России Владимиром Путиным), который ведет эту ужасную войну в Украине. Президент Вучич представил свою версию событий", - уточнила она. Ранее Вучич говорил о вкладе сербского народа в победу над фашизмом и о том, что его поездка в Москву призвана отметить этот факт.

Критика Вучича извне поддерживается и внутрисербскими многомесячными протестами. Они начались как антикоррупционные (в ответ на обрушение козырька вокзала в городе Нови-Сад), но затем участники стали выдвигать и политические требования. Каллас сообщила, что встретилась со студентами - участниками демонстраций. Она призвала власти усилить развитие свободного рынка СМИ и активнее бороться с коррупцией.

Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году. Вучич считает, что его страну не примут раньше 2030.

Ранее Bb.lv сообщал, что немецкий евродепутат рассказал прилюдно о том, что у его хомячка больше понимания политики, чем у Кайи Каллас. Видео здесь

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