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Обнаружена угроза для мирового производства вина 0 414

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Обнаружена угроза для мирового производства вина
ФОТО: Unsplash

Неравномерное потепление отрицательно влияет на виноделие.

Климатические изменения уже изменили вкус и географию вина — и ситуация будет только ухудшаться. Международная команда ученых опубликовала в журнале PLOS Climate первое глобальное исследование, которое показывает, насколько неравномерно потепление влияет на виноделие по всему миру.

Ученые изучили 500 винодельческих регионов на пяти континентах, проанализировав, как изменились температуры, осадки и экстремальные погодные условия за последние 40 лет. Особое внимание они уделили ключевым этапам годового цикла созревания винограда: от набухания почек до сбора урожая.

Самые резкие сдвиги зафиксированы в Европе. Так, число дней с температурой выше 35 °C увеличилось на 4–6 стандартных отклонений от нормы, что говорит о критическом перегреве. Это влияет на сахарно-кислотный баланс в ягодах, ускоряет сроки сбора урожая и может снижать качество вина. В южных регионах с дефицитом воды также фиксируется рост засух и угроз пожаров.

Авторы отмечают, что традиционные сорта винограда могут не справиться с новыми климатическими реалиями. Однако переход на позднеспелые, более устойчивые к жаре сорта пока идет медленно — особенно в Европе, где винодельческая культура опирается на исторически сложившиеся сорта. Чтобы спасти отрасль, ученые призывают к срочной адаптации: от смены сортов и корневищ до изменения агротехники.

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