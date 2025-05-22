Пентагон принял самолет, подаренный Катаром Трампу

Министерство обороны США сообщило, что переоборудует самолет в соответствии со стандартами безопасности и функциональными требованиями перед тем, как он станет президентским лайнером, пишет DW .

Министр обороны США Пит Хегсет официально принял самолет Boeing 747 стоимостью 400 млн долларов, который Катар подарил американскому президенту Дональду Трампу. Об этом в среду, 21 мая, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление Пентагона.

Лайнер будет переоборудован с тем, чтобы "обеспечить соблюдение надлежащих мер безопасности и функциональных требований к самолету" прежде, чем он станет президентским бортом Air Force One, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Шон Парнелл. Действующие и бывшие чиновники сказали журналистам CNN, что такая модернизация может занять два года и обойтись в несколько раз дороже стоимости самого самолета.

В то же время осведомленный источник рассказал телеканалу, что сделка по передаче лайнера еще не завершена и что переговоры между юридическими командами продолжаются.

Бесплатный "летающий дворец"

Информация о том, что администрация Трампа готовится принять в дар от королевской семьи Катара роскошный самолет Boeing 747-8, впервые появилась в СМИ 12 мая. Предполагается, что когда срок полномочий нынешнего президента США истечет, право собственности на лайнер, который называют "летающим дворцом", перейдет к фонду президентской библиотеки Трампа.

После того как Трамп вернулся в Белый дом в должность в январе 2025 года, ВВС связались с Boeing, однако в концерне ответили, что не смогут поставить новый самолет для президента взамен устаревшего быстрее, чем за два года. В администрации Трампа не хотели ждать, и получили от Boeing список клиентов компании по всему миру, которые могли бы предоставить нужный самолет. В их числе оказался Катар, с этой страной были начаты переговоры.

Первоначально речь шла о покупке лайнера, пишет CNN, однако катарская королевская семья выразила готовность подарить самолет.

Критика решения Трампа

Телеканал отмечает, что не только представители Демократической партии США, но и несколько влиятельных однопартийцев Трампа, республиканцев, которые обычно демонстрируют лояльность ему, сейчас выступают против того, чтобы президент принимал роскошный самолет в подарок от Катара, считая это неэтичным.

Конституция США запрещает членам правительства страны принимать подарки от иностранных государств без разрешения Конгресса. Ранее Конгресс разрешал президентам и другим госслужащим оставлять себе такие подарки на сумму не больше 480 долларов, более дорогие автоматически становились государственной собственностью.

Сенатор-демократ Чак Шумер, кроме того, представил проект закона, который запрещает использовать средства Пентагона на переоборудование под президентские нужды самолетов, ранее принадлежавших иностранным государствам. По мнению Шумера, никакие модификации не смогут гарантировать полную безопасность таких лайнеров.

21 мая во время встречи Дональда Трампа с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме журналист NBC попытался задать американскому лидеру вопрос о подаренном Катаром самолете. Трамп не дослушал журналиста, заявив, что тот "ужасный репортер" и "недостаточно умен".