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Страны G7 продолжат поддержку Украины 1 342

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Страны G7 продолжат поддержку Украины
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: страны G7 подтвердили намерение продолжать поддержку Украины.

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, однако окончательный текст совместного заявления пока не согласован. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Минфина ФРГ Ларса Клингбайля.

«Стало ясно, что в рамках формата G7 поддержка останется неизменной, и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7», — сказал политик.

При этом Клингбайл уточнил, что работа над некоторыми пунктами итогового заявления еще продолжается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что формат Группы восьми был гораздо лучше, чем нынешняя G7, поэтому Западу не стоило отказываться от него путем исключения России из клуба.

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#запад #россия-сша
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