Трамп одержал крупную политическую победу

Палата представителей Конгресса США приняла «большой, красивый» законопроект президента Дональда Трампа по внутренней политике. Об этом сообщает NBC News.

«В четверг утром Палата представителей с небольшим перевесом приняла масштабный пакет мер по внутренней политике, что стало крупной победой президента Дональда Трампа и спикера Майка Джонсона», — говорится в материале.

Обсуждение законопроекта шло несколько недель и вызвало бурные обсуждения внутри Республиканской партии. После многочасовых ночных дебатов окончательное голосование в Палате представителей закончилось 215 голосами «за» и 214 «против». После этого законопроект будет передан в Сенат.

Пакет мер, который Трамп назвал «большим, красивым», предполагает продление налоговых льгот 2017 года, расширение армии и реализацию планов американского лидера по массовым депортациям. С помощью этого законопроекта Трамп сможет выполнить два предвыборных обещания: отмену налогов на чаевые и сверхурочную работу.