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Трамп одержал крупную политическую победу 0 533

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Трамп одержал крупную политическую победу
ФОТО: Global Look Press

NBC: палата представителей приняла законопроект Трампа по внутренней политике.

Палата представителей Конгресса США приняла «большой, красивый» законопроект президента Дональда Трампа по внутренней политике. Об этом сообщает NBC News.

«В четверг утром Палата представителей с небольшим перевесом приняла масштабный пакет мер по внутренней политике, что стало крупной победой президента Дональда Трампа и спикера Майка Джонсона», — говорится в материале.

Обсуждение законопроекта шло несколько недель и вызвало бурные обсуждения внутри Республиканской партии. После многочасовых ночных дебатов окончательное голосование в Палате представителей закончилось 215 голосами «за» и 214 «против». После этого законопроект будет передан в Сенат.

Пакет мер, который Трамп назвал «большим, красивым», предполагает продление налоговых льгот 2017 года, расширение армии и реализацию планов американского лидера по массовым депортациям. С помощью этого законопроекта Трамп сможет выполнить два предвыборных обещания: отмену налогов на чаевые и сверхурочную работу.

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