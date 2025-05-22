Трамп в беседе с европейскими лидерами признал, что Путин не готов прекратить войну – СМИ

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами в понедельник признал, что российский президент Владимир Путин не готов прекратить войну в Украине, поскольку считает, что побеждает в ней, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Ukrainska Pravda, пишет LETA.

Издание со ссылкой на три информированных источника отмечает, что это первый случай, когда Трамп признал то, на что европейские лидеры указывают уже давно. Однако такая позиция противоречит публичным заявлениям Трампа, в которых он неоднократно утверждал, что Путин якобы искренне стремится к миру.

«Несмотря на это, Трамп не согласился с требованиями президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров усилить давление на Россию», – указывает WSJ.

В воскресенье, перед двухчасовым телефонным разговором с Путиным, Трамп связался с европейскими лидерами. Во время этой беседы он заявил, что может ввести санкции, если Россия откажется от перемирия. Однако уже в понедельник Трамп вновь изменил свою позицию и больше не был готов к такому шагу.

Во время разговора европейские лидеры настаивали на необходимости безусловного перемирия на переговорах, запланированных в Ватикане. Однако Трамп заявил, что ему не нравится слово «безусловный». Он отметил, что никогда не использовал этот термин, хотя на самом деле 8 мая в публикации в своей социальной сети Truth Social он призвал к 30-дневному перемирию, употребив именно это слово.

«Это не моя война. Мы вмешались туда, куда не должны были вмешиваться», – заявил Трамп журналистам после беседы с Путиным.

Хотя США не ввели новых санкций против России, европейцы увидели в последних событиях несколько позитивных моментов, отмечает WSJ. «Этот процесс помог всем, включая Трампа, понять позицию Путина – на данный момент он не готов прекращать войну. Для Европы это стало подтверждением того, что поддержка Украины в значительной степени ложится на её плечи. Согласно источникам, в Европе считают, что администрация Трампа не прекратит экспорт американского оружия, если за него будет платить либо Европа, либо Украина», – заключает издание.