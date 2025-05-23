Некоторые шотландские политики назвали сделку «катастрофой» для их рыболовного флота.

Великобритания и ЕС заключили историческое соглашение после Брексита, нацеленное на перезагрузку отношений. Сделка охватывает торговлю, рыболовство, оборону и вопросы передвижения. Основные моменты:

-Продление прав ЕС на рыболовство в британских водах до 2038 года — на 12 лет дольше, чем планировалось ранее.

-Великобритания добилась отмены большинства рутинных проверок и бюрократических процедур при экспорте продуктов питания и напитков в ЕС.

-Британцы получают доступ к автоматизированной системе пограничного контроля (eGate) в аэропортах Европы.

-Возобновление сотрудничества в оборонной сфере, что позволит британским компаниям участвовать в программе ЕС по обороне объёмом 150 миллиардов евро.

Сделка подверглась острой критике со стороны представителей рыболовной отрасли и оппозиционных партий. Многие обвиняют правительство в капитуляции перед Брюсселем, утверждая, что продление доступа к рыболовству подрывает позиции Великобритании и предаёт прибрежные сообщества.

Некоторые шотландские политики назвали сделку «катастрофой» для их рыболовного флота, а правые политики предупреждают, что страна рискует снова стать «принимающей правила ЕС». Несмотря на споры, правительство настаивает, что соглашение принесёт экономике Великобритании почти 9 миллиардов фунтов к 2040 году, снизит цены на продукты и восстановит влияние страны в Европе.