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Совет ЕС 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе 3 368

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Совет ЕС 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе

На заседании Совета ЕС по общим вопросам (General Affairs Council) будет обсуждаться возможность применения к Венгрии статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет лишить государство права голоса в ЕС, если существует риск серьезного нарушения им ценностей, на которых основан Евросоюз, сообщает телеграм-канал ASTRA.

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной аргументированным предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года», – говорится в проекте повестки дня Совета ЕС по общим вопросам.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если государство-член регулярно нарушает основополагающие ценности ЕС. В апреле 2025 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна говорил, что в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений по России

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#евросоюз # венгрия
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(3)
  • Ч
    Чангл
    Имя не указано
    23-го мая

    Демократия.

    5
    0
  • NB
    Nose Bose
    23-го мая

    красота-то какая, скоро строем ходить начнем :)

    10
    5
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