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В подвале Верховного суда Аргентины нашли связанную с Гитлером находку 1 693

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
В подвале Верховного суда Аргентины нашли связанную с Гитлером находку
ФОТО: Global Look Press

Верховный суд Аргентины нашел в архиве коробки с пропагандой Третьего рейха.

В подвале здания Верховного суда Аргентины нашли коробки с пропагандистскими материалами времен нацистской Германии. Об этом сообщает газета Perfil.

«Необычное открытие произошло в архивах Верховного суда, где сотрудники в процессе переезда архива обнаружили ряд коробок с материалами. Их содержимое предназначалось для пропаганды идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине», — указано в сообщении.

Отмечается, что данные материалы, включая открытки, фотографии и плакаты, были присланы посольством Третьего рейха из Токио 20 июня 1941 года. Несмотря на заверения, что в коробках содержатся личные вещи сотрудников посольства, груз был задержан, а федеральный судья суда Буэнос-Айреса распорядился изъять их и передать дело в Верховный суд. С тех пор коробки лежали в подвале здания суда.

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#гитлер
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(1)
  • A
    Aleks
    24-го мая

    Так куда бежали нацисты после Второй мировой?В Латинскую Америку,в частности Аргентину . Думаю,что скоро им и бежать будет некуда,даже невзирая на то ,что Милей ,президент Аргентины,с ними одной крови ,но не той идеологии. И чужая национальность не поможет...

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