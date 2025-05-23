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Война закончится в июле, Украина пойдет по грузинскому пути – JPMorgan 2 2825

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Война закончится в июле, Украина пойдет по грузинскому пути – JPMorgan

Аналитики инвестиционного банка JPMorgan полагают, что российско-украинская война «перешла в эндшпиль» и прекращение огня наступит до конца второго квартала этого года.

Банкиры прогноизирует завершение войны в Украине к июлю. Об этом говорится в первом докладе центра геополитики банка, созданного недавно для помощи клиентам в оценке инвестиционных рисков. 

А вот, что будет дальше? У банкиров-космополитов есть ответ и на этот вопрос.

Наиболее вероятным сценарием (50%) центр считает «грузинский»: Украина после войны не получит надежных гарантий безопасности, останется нестабильной — и со временем, после одной-двух смен власти, окажется в сфере влияния России.

На втором месте "израильский" сценарий (20%): Украина получит западные гарантии безопасности, но не ввод западных войск. Она останется милитаризованным государством, постоянно готовым к новой войне.

По мнению аналитиков JPMorganChase, наименее вероятны (по 15%) варианты «Южная Корея» и «Беларусь».

Сценарий «Южная Корея» предполагает, что в Украине разместятся европейские войска, подкрепленные американскими разведданными и обещанием помощи США в случае возобновления конфликта.

Сценарий же «Беларусь» предполагает, что и США, и Европа не смогут или не захотят обеспечивать безопасность Украины. Это позволит России добиться выполнения своих максималистских требований и фактически превратить Украину в зависимое государство.

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#война в украине #война на украине
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Оставить комментарий

(2)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го мая

    Устав(Конституция) УНР прекращается в конце июня, последняя торг компания на территории СССР

    15
    2
  • З
    Злой
    23-го мая

    Ничего не закончится

    13
    4

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