Baltijas balss logotype

Хватит! Победитель «Евровидения» призвал исключить Израиль из конкурса 1 1037

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
скриншот: eurovision.tv

скриншот: eurovision.tv

Победитель «Евровидения» из Австрии выступил против участия Израиля в европейском конкурсе.

Победитель «Евровидения-2025» Йоханнес Питч (JJ) потребовал исключить Израиль из песенного конкурса. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Представляющий Австрию музыкант заявил, что разочарован участием Израиля и хотел бы, чтобы в следующем году конкурс в Вене прошел без представителей этой страны.

Отмечается, что позднее Питч попросил прощения за свое высказывание. Артист заявил, что его слова были неверно истолкованы. «Я осуждаю любую форму насилия в отношении мирных жителей — будь то израильтяне или палестинцы», — добавил он.

На «Евровидении-2025» Израиль представляла певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на музыкальный фестиваль «Нова» в октябре 2023 года. Во время выступления артистки в финале конкурса в зале появился палестинский флаг, а также раздавались свист и неодобрительные крики.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что артистка из Израиля не должна была принимать участие в конкурсе «Евровидение» в этом году. Он отметил, что организаторы допустили двойные стандарты, отлучив от участия в конкурсе Россию после начала войны в Украине, но позволив выступить участнице из Израиля - который точно так же ведет войну на чужой территории.

Читайте нас также:
#израиль #евросоюз #евровидение
8
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 156
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 287
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам 321
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана 1 376

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 124
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 182
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 209
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 443
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 259
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 165
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 124
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 182
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 209

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео