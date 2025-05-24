Суд блокировал запрет Трампа на прием иностранцев в Гарвард

Гарвардский университет подал в суд на Белый дом из-за запрета принимать иностранных студентов. Судья временно заблокировал решение администрации Трампа, пишет DW .

Федеральный суд США временно запретил администрации президента Дональда Трампа лишать Гарвардский университет права принимать иностранных студентов. Решение в пятницу, 23 мая, вынесла судья Окружного суда США Эллисон Бэрроуз, назначенная экс-президентом Бараком Обамой.

Запрет не позволит Белому дому аннулировать сертификат, позволявший вузу осуществлять программу студенческого обмена и приема иностранных студентов - Student and Exchange Visitor Program (SEVP), на время детального рассмотрения дела в суде. Администрация Трампа может обжаловать это решение.

Накануне министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата, обвинив Гарвардский университет "в поощрении насилия, антисемитизма и координации действий с Коммунистической партией Китая".

Гарвард подал в суд на администрацию Трампа

Гарвардский университет 23 мая подал в федеральный суд Массачусетса иск против администрации Трампа, чтобы оспорить запрет обучать иностранных студентов.

В своей жалобе руководство вуза назвало действия властей прямым нарушением Конституции США и федеральных законов, а также политической местью за отказ подчиниться федеральному давлению и "отказаться от академической независимости". "Без своих иностранных студентов Гарвард перестает быть Гарвардом", - отмечается в иске.

В 2024-2025 учебном году Гарвард зачислил почти 6800 иностранных студентов, что составляет 27% от общего числа учащихся, согласно университетской статистике, сообщает агентство Reuters.