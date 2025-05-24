Трамп приписал себе заслуги за мощь армии США

Президент Дональд Трамп в субботу выступил с первой военной речью своего второго срока, поздравив выпускников Военной академии США в Вест-Пойнте с их академическими и физическими достижениями, одновременно заявив о своей роли в восстановлении американской армии и демонстрируя политические посылы, сообщает AP.

«Через несколько минут вы станете выпускниками самой элитной и прославленной военной академии в истории человечества, — сказал Трамп на церемонии. — И вы станете офицерами самой великой и могущественной армии, какую когда-либо знал мир. И я это знаю, потому что именно я восстановил эту армию».

Надев красную кепку с лозунгом Make America Great Again, Трамп заявил 1002 выпускникам, что США — «самая горячая страна мира», и подчеркнул принципы «Америка прежде всего» для американской армии, назвав её «величайшей боевой силой в истории».

«Мы избавляем армию от отвлекающих факторов и сосредотачиваем её на основной миссии: сокрушать врагов Америки, убивать противников Америки и защищать наш великий американский флаг как никогда ранее», — заявил Трамп.

Он добавил, что вооружённые силы не должны «проводить драг-шоу или менять иностранные культуры», намекая на отменённые мероприятия на базах времён администрации Байдена.

Трамп назвал момент выпуска «определяющим» в истории армии, критикуя прежних политических лидеров за вовлечение солдат в «крестовые походы по наращиванию наций, которые не хотели иметь с нами ничего общего». Он также пообещал избавить армию от трансгендерных идей, «критической расовой теории» и других, по его мнению, политически мотивированных и разобщающих практик.

«Они подчиняли армию социальным проектам и политическим повесткам, оставляя границы без защиты и опустошая арсеналы ради чужих войн», — сказал он о предыдущих администрациях.

В нескольких моментах выступление Трампа походило на предвыборную речь. Он повторил, что при его уходе из Белого дома в 2021 году «не было войн, не было проблем, только успех и невероятная экономика». Он также заявил, что победил во всех семи колеблющихся штатах на выборах 2024 года и получил «великое право делать то, что мы хотим».

В завершение речи он дал выпускникам советы: делать то, что любишь, мыслить масштабно, работать усердно, сохранять веру в Америку и не бояться рисковать.

«Это время невероятных перемен, и нам не нужен корпус офицеров из карьеристов и поддакивателей, — сказал Трамп. — Нам нужны патриоты с мужеством, видением и характером».

В конце он призвал курсантов «никогда не сдаваться» и сообщил, что уезжает решать вопросы, связанные с Россией и Китаем.