Ведомые дроны, которые в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) разрабатывают для Военно-воздушных сил (ВВС) США, совершат полеты летом 2025 года. Об этом сообщает Defense News.

Компания General Atomics в понедельник объявила, что наземные испытания дрона YFQ-42A начались 7 мая, а первый полет аппарата состоится летом. Это объявление последовало за сообщением ВВС о начале летных испытаний дрона YFQ-44A компании Anduril Industries. Производитель также планирует начать летные испытания летом.

Ведомые дроны CCA будут летать вместе с истребителями пятого поколения F-35. Беспилотники смогут выполнять разведывательные и ударные задачи. Кроме того, они будут нести системы радиоэлектронной борьбы. Считается, что радиус первых дронов CCA составит более 1200 километров, а по уровню малозаметности они будут сравнимы с F-35.