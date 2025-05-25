Глава дипломатии ЕС призвала к сильнейшему давлению на Россию

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала усилить давление на Россию. Об этом она написала в социальной сети X.

«Нам необходимо оказать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну», — отметила она.

По словам главы европейской дипломатии, Россия будто бы намерена «уничтожить Украину». Об этом свидетельствуют масштабные удары, которые нанесли Вооруженные силы РФ по украинской территории минувшей ночью.