Красная армия СССР потеряла 51 млн человек, но победили США - Трамп

Трамп подчеркнул, что он общался на эту тему и с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп снова заявил о наибольшем вкладе Штатов в победу во Второй мировой войне. Об этом он сказал в ходе выступления в военной академии Вест Поинт.

«Я имел честь разговаривать с лидерами многих стран. Они говорили: "Сэр, сегодня мы празднуем победу во Второй мировой войне". Вау, это хорошо. Потом я позвонил другому по другому поводу, он сказал: "Мы празднуем победу во Второй мировой". Мы помогли им много. Парочке сильно помогли», — сообщил он.

Трамп также подчеркнул, что он общался на эту тему и с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, Красная армия потеряла «51 миллион человек», однако именно США — «те, кто победил».