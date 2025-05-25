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Красная армия СССР потеряла 51 млн человек, но победили США - Трамп 18 1466

В мире
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Красная армия СССР потеряла 51 млн человек, но победили США - Трамп
ФОТО: Global Look Press

Трамп подчеркнул, что он общался на эту тему и с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп снова заявил о наибольшем вкладе Штатов в победу во Второй мировой войне. Об этом он сказал в ходе выступления в военной академии Вест Поинт.

«Я имел честь разговаривать с лидерами многих стран. Они говорили: "Сэр, сегодня мы празднуем победу во Второй мировой войне". Вау, это хорошо. Потом я позвонил другому по другому поводу, он сказал: "Мы празднуем победу во Второй мировой". Мы помогли им много. Парочке сильно помогли», — сообщил он.

Трамп также подчеркнул, что он общался на эту тему и с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, Красная армия потеряла «51 миллион человек», однако именно США — «те, кто победил».

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#путин #дональд трамп #ссср #9 мая
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(18)
  • F
    FOXBAT
    25-го мая

    По-ходу это уже не лечится ! Аль хворь какая приключилась с Трампом ? НО МЫ-ТО ЗНАЕМ ПРАВДУ ПРО ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ И КАКОЙ ЦЕНОЙ ОНА ДОСТАЛАСЬ НАШИМ ПРЕДКАМ ! Ну янки, конечно, помогали СССР, но не бескорыстно... Везде ищут финансовую выгоду....

    2
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    из ГосАкта СССР Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что с 2008 года Д. А. Медведев как замещающее Президента Российской Федерации по окончанию переходного периода 5 лет с 2012 году будет действовать 15 лет как «Президент России», назначаемый на должность Специальным Военно-Политическим Органом СССР и действующий в исключительную пользу Союза ССР и Верноподданных Граждан СССР, а Президент Российской Федерации подлежит назначению после проведения плебисцитов и избирательных консультаций собственниками британской директории - «Российской Федерации». Требование советских военных властей будет аналогичным образом распространяться на Правительство России и Российской Федерации, которые будут состоять во взаимной сверке, инвентаризации, аудите, сверке и составлению ликвидационного баланса Российской Федерации и её предшественников до 2022 года, включительно

    3
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    из ГосАкт СССР за сентябрь 2024 Правительство России, как торговая компания СССР, открытая на имя Гражданина СССР Д. А. Медведева, который Специальным Военно-Политическим Органом СССР в 2008 году был назначен «Президентом России», а не «Президентом Российской Федерации», как Председателем ликвидационной комиссии Российской Федерации, получило международную регистрацию в международной системе, которому был присвоен D-U-N-S 531298725 как негосударственного учреждения и юридического лица на территории Союза ССР и получило стандартный отраслевой классификатор США (SIC) 9111, необходимые для заключения государственных контрактов для коммерческих компаний, отвечающих и стоящих в обязательстве перед Союзом ССР и его Гражданами

    3
    1
  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го мая

    С каждым десятилетием число на 10 миллионов увеличивается. Трампа да Бербок в одну ракету и на Марс!

    1
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    Медведев Д. А. является публичным представитеоем Военных Властей СССР. с 2008 назначен законно Президентом РФ(выданы частичные полномочия и мандаты). с 2012 выданы Полномочия и Манлаты, назначен Президентом РСФСР и Председателем Правительства России (просоветского).

    Медведев принимает дела от Правительства Путина(назначен СВПО СССР до 2024)

    7
    2
  • A
    Aleks
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    Таки вы уж определитесь:Медведев Дмитрий Анатольевич или Мендель Давид Ааронович?!👅

    2
    7
  • A
    Aleks
    25-го мая

    И ,заметьте,Трамп в свое время сказал,что очень уважает русский народ и почему превысил потери в три раза,хотя уж у него советники прекрасно знают,сколько погибло в ВОВ людей. Этим он хотел показать совсем другое. Почему то ж таки сложили,что самые пострадавшие -это евреи.Трамп просто восстановил историческую справедливость,потому как если б не погибли бойцы Красной Армии,то евреев бы погибло гораздо больше и прошедшие Холокост это знают,не зря ж Трампа поддержало старейшее израильское лобби в США,основанное ещё узниками Холокоста,которые прекрасно знают ,что за твари были на другой стороне .

    2
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    25-го мая

    Я начинаю думать что Трамп дебил...

    7
    2
  • A
    Aleks
    25-го мая

    Какое отношение имеют либералы-троцкисты,пришедшие к власти в России в 1991 году к победе Сталина и СССР? Но примазаться просто необходимо,а то народ прозреет ненароком.Если бы Россия была правопреемницей СССР,то и флаг бы был не власовский и Сталина бы ценили и уважали все эти Шаломовы-Путины,Медведевы-Мендели и Мишустины-Йорданы...

    0
    13
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    в Нью-Йорке давно уже работает Посольство СССР в США

    8
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    25 мая 2025 года председатель Ассоциации юристов России и бывший премьер-министр #РФ Сергей Степашин в интервью РИА Новости заявил, что процедура роспуска Советского Союза в 1991 году была проведена с юридическими нарушениями avia.pro/news/stepashin-procedury-rospuska-sssr-byla-narushena

    идет подготовка общественного мнения

    14
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    изучайте ГосАкты СССР.

    Трамп имеет ввиду, что рфия не имеет никого отношения к Победе народов Союза ССР. не истерите. Трамп восстанавливает Республику США, а так же дать ответ Военным Властям СССР в течение 180 дней со дня инаугурации

    8
    3
  • 25-го мая

    историю хоть почитали-бы прежде чем писать чушь

    21
    2
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    25-го мая

    Да пускай себе лают, псинки. За кубик сахара )). Реально пофиг. Всё-равно дурака учить - только портить.

    8
    0
  • EB
    Emigrants Berzins
    Имя не указано
    25-го мая

    Чего не в окопе? Сцыкотно?

    27
    1
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