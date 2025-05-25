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Венгрия не будет за это платить! Орбан снова шокировал Европу 2 4756

В мире
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Венгрия не будет за это платить! Орбан снова шокировал Европу
ФОТО: Global Look Press

Орбан: вступление Украины в ЕС истощит ресурсы Венгрии.

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) будет иметь негативные последствия для венгерской экономики. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан в cоцсети Х.

«Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов», — написал Орбан. Он добавил, что Будапешт не будет финансировать присоединение Киева к ЕС.

Перед этим Орбан отмечал нацеленность ЕС на ускоренное принятие Украины.

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#виктор орбан
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(2)
  • З
    Злой
    25-го мая

    Вот понадобился смеситель, в магазине лежат китайский и литовский, так, литва против меня, Китай за меня, купил китайский, думайте, что покупаете и как кто к вам относится!

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