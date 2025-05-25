Венгрия не будет за это платить! Орбан снова шокировал Европу

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) будет иметь негативные последствия для венгерской экономики. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан в cоцсети Х.

«Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов», — написал Орбан. Он добавил, что Будапешт не будет финансировать присоединение Киева к ЕС.

Перед этим Орбан отмечал нацеленность ЕС на ускоренное принятие Украины.