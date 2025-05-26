Американские нефтяные компании пошли вопреки желанию Трампа

Руководители крупнейших нефтяных компаний США собираются сокращать бурение и добычу и говорят о конце сланцевого бума из-за проблем с рентабельностью производства. Об этом со ссылкой на участников рынка и аналитиков пишет Financial Times (FT).

Стоимость эталонного для США сорта нефти WTI на прошлой неделе остановилась на отметке 61,5 доллара за баррель. При этом, по оценке Федерального резервного банка Далласа, для выхода на уровень безубыточности сланцевым производителям нужно не менее 65 долларов, а в текущих условиях он выглядит малодостижимым.

Желания президента США Дональда Трампа, настаивающего на увеличении добычи для еще более резкого падения цен, не влияют на настроения в отрасли. Глава государства ни разу не говорил, каким образом он собирается поддерживать компании, когда цены на нефть опустятся ниже себестоимости, как будто этот момент его не волнует.

Годом ранее стоимость нефти была на четверть выше, что позволяло американским нефтяникам наращивать добычу и увеличивать долю на рынке. Но в этом году, по данным S&P Global Commodity Insights, добыча снизится впервые за десятилетие.

Аналитики не учитывают 2020 год, когда из-за пандемии COVID-19 на производство влияли другие факторы. Тем не менее тогда падение добычи привело к массовым банкротствам. Генеральный директор Devon Energy Клэй Гаспар на встрече с инвесторами предупредил, что компания находится в состоянии повышенной готовности, потому что ситуация становится все сложнее.

Исполнительный директор Continental Resources, одной из крупнейших частных энергокомпаний США, уверен в скором оттоке капитала. Экс-глава компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд добавил, что если цена на нефть упадет до 50 долларов за баррель, то США потеряют 300 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия станет наращивать свою долю.