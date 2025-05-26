Крупнейшая нефтедобывающая компания мира задумалась о продаже активов

Крупнейшая нефтедобывающая компания мира, саудовская Saudi Aramco, изучает возможность продажи некоторых активов для высвобождения средств, повышения эффективности и сокращения расходов. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

По словам собеседников агентства, соответствующие идеи Saudi Aramco обсуждает с инвестбанками. Детали и конкретные позиции, которые могут выставить на продажу, в материале не приводятся.

«В этом году компания сократит выплаты дивидендов почти на треть, поскольку низкие цены на нефть ударили по ее доходам», — указывается в материале. Все это происходит на фоне роста дефицита бюджета Саудовской Аравии, для балансировки которого Эр-Рияду, по данным МВФ, нужна цена на нефть более 90 долларов за баррель. В первом квартале ее средняя отпускная стоимость, как указывала компания, составила 76,3 за баррель, а текущие уровни для марки Brent на рынке составляют около 64 долларов.