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Литва придумала, как заработать на мигрантах 0 387

В мире
Дата публикации: 26.05.2025
LETA
Литва придумала, как заработать на мигрантах
ФОТО: Youtube

Литва, которая подала на Беларусь в Международный суд ООН, требует более 200 млн евро в качестве компенсации за ущерб, причиненный миграционным кризисом, который спровоцирован минским режимом, сообщили в Министерстве юстиции Литвы.

По данным министерства, это дело также может иметь значение для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) при рассмотрении миграционных споров с Литвой.

"В иске Литовской Республики указано, что государство потребует возмещения ущерба, и (...) первоначальные его оценки составляют более 200 млн евро, выделенных на управление кризисом только в системе внутренних дел. Расчеты будут уточняться", - отметил Минюст.

В иске в Гаагский суд Литва утверждает, что такой ущерб с 2021 по 2023 год был вызван принудительными инвестициями в строительство физического заграждения, укрепление систем пограничного контроля и размещение на границе большего количества личного состава из-за действий Беларуси.

Как отметили в министерстве, суд ООН рассматривает межгосударственные споры и решает вопросы ответственности государства перед другим государством за нарушения международного права. Поэтому решение данного суда направлено в первую очередь на защиту законных интересов и возмещение ущерба.

Однако, по мнению министерства, процесс в Международном суде ООН не изолирован от других и может влиять на оценку предмета спора в делах мигрантов против Литвы, рассматриваемых Страсбургским судом.

"Это может иметь влияние на другие разбирательства или в отношении вопросов, которые будут связаны с ответственностью государства в других делах, например, при оценке причинно-следственной связи между соответствующими событиями и их последствиями", - заявили в Минюсте.

По данным министерства, в настоящее время ЕСПЧ рассматривает семь индивидуальных дел против Литвы, касающихся вопросов прав мигрантов.

В ответ на наплыв мигрантов Литва с лета 2021 года начала разворачивать нелегальных мигрантов обратно в Беларусь. Эта практика продолжается и по сей день.

В МИД Литвы заявили, что об участии Минска в преднамеренной организации миграционного кризиса свидетельствует тот факт, что белорусские госкомпании увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение прибывающих иностранцев.

Независимый белорусский новостной портал "Еврорадио" со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши сообщил, что Польша рассматривает возможность присоединения к иску Литвы.

В польском министерстве сообщили, что "согласны с оценкой Литвы в отношении грубого нарушения Беларусью международного права".

"Министерство иностранных дел Польши внимательно изучает предложение Литвы относительно возможного участия нашей страны в этом процессе", - цитирует "Еврорадио" сообщение министерства.

Как сообщалось ранее, с начала миграционного кризиса в Польшу из Беларуси попытались нелегально въехать почти 112 тыс. мигрантов, которые были развернуты на границе.

В свою очередь девять государств Европейского союза (ЕС), включая Литву, опубликовали открытое письмо, призывающее переосмыслить толкование Европейской конвенции о правах человека, особенно в вопросе миграции.

Положения конвенции должны соблюдаться всеми 46 подписавшими ее странами, включая все 27 государств ЕС, а ЕСПЧ выносит на их основе юридически обязательные решения.

По мнению подписавших письмо лидеров стран, у государств должна быть возможность принимать эффективные меры против враждебных государств, использующих мигрантов на своих границах. Стороны также считают, что толкование конвенции ЕСПЧ в некоторых случаях ограничило их способность принимать политические решения.

Наплыв мигрантов в Литву, Латвию и Польшу из Беларуси начался в 2021 году. Запад обвиняет в его организации Минск. Всего с начала миграционного кризиса литовские пограничники предотвратили 23,6 тыс. случаев нелегального проникновения иностранцев в страну.

Неправительственные организации критикуют легализацию Литвой в 2023 году практики разворачивания мигрантов на границе и ограниченные возможности подачи ходатайства о предоставлении убежища на границе, утверждая, что это нарушает международное право.

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#литва #граница #мигранты
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