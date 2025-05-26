Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал российского президента Владимира Путина за удары по Украине, в результате которых гибнут мирные жители, и заявил, что Путин "совсем сошел с ума", пишет LETA со ссылкой на AP и AFP.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с (...) Путиным, но с ним что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" — написал Трамп в воскресенье вечером в своей социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что Путин "зря убивает множество людей", указав, что "ракеты и беспилотники запускаются по украинским городам безо всякой причины".

Это заявление Трамп сделал после того, как в результате ночной атаки ракетами и дронами со стороны России в Украине погибли 12 человек.

В своём посте президент США также предупредил, что если Путин захочет захватить всю Украину, это "приведёт к гибели России!"

Тем не менее Трамп также выразил недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот "ничего хорошего не делает для своей страны, говоря так, как он говорит".

"Всё, что исходит из его уст, создаёт проблемы. Мне это не нравится, и было бы лучше, если бы это закончилось", — добавил президент США.

Незадолго до этого Трамп критиковал Путина и в разговоре с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси.

"Меня не устраивает то, что делает Путин. Он убивает множество людей. И я не знаю, что, чёрт возьми, с ним произошло", — сказал Трамп перед посадкой на самолёт в Вашингтон.

"Я знаю его давно, всегда с ним ладил, но он запускает ракеты по городам и убивает людей — и мне это совсем не нравится", — заявил президент США, добавив, что он "очень удивлён" поведением Путина.

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп сообщил, что "совершенно точно" рассматривает возможность введения более жёстких санкций против России.