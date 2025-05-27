Большинство немцев оказались недовольны Мерцем

Большинство граждан Германии оказались недовольны работой нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом со ссылкой на данные социологического исследования Forsa Institute сообщает газета Der Tagesspiegel.

Так, недовольство деятельностью немецкого политика выразили 52 процента участников опроса. При этом 38 процентов респондентов выразили удовлетворение, а 10 процентов — отказались давать оценку работе Мерца на этом посту.