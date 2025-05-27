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Европейский союз попросил о срочных переговорах - Трамп 0 466

В мире
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Европейский союз попросил о срочных переговорах - Трамп
ФОТО: Global Look Press

Европейский союз обратился к США с просьбой об ускоренных переговорах по торговому соглашению. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало агентство Bloomberg.

По словам Трампа, это позитивное событие, и он надеется, что Брюссель «наконец» согласится открыть европейские страны для торговли с США. Президент Соединенных Штатов признался, что он очень воодушевлен шагами Европейского союза, которые тот предпринял после того, как Вашингтон пригрозил 50-процентными пошлинами.

До этого Трамп продлил срок вступления в силу новых импортных пошлин до 9 июля после того, как поговорил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда же Трамп посетовал, что европейцы вели переговоры очень медленно.

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