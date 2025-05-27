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Японский автогигант решил «бежать» в Европу 0 856

В мире
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Японский автогигант решил «бежать» в Европу
ФОТО: Global Look Press

Reuters: спорткар Toyota GR Corolla будут собирать в Великобритании.

Toyota решила перенести часть производства спорткара GR Corolla в Великобританию. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, японский автогигант потратит почти 56 миллионов долларов на строительство специальной линии в Бернастоне для налаживания экспорта в Северную Америку. Предполагается, что в год там будут выпускать 10 тысяч автомобилей, предназначенных для отправки на американский рынок. Так компания надеется использовать избыточные мощности Великобритании.

Источники заверяют, что данный шаг не следует считать реакцией на тарифы президента США Дональда Трампа на импорт автомобилей.

Между тем Белый дом в мае согласился снизить пошлины на импорт автомобилей из Великобритании до десяти процентов. В свою очередь Япония пытается добиться отмены 25-процентных пошлин, которые США ввели на весь импорт автомобилей.

Подсчитано, что крупнейшие компании Японии, в числе которых Toyota, Sony и Mizuho, рискуют потерять до 27,6 миллиарда долларов из-за тарифной политики Вашингтона. Если же американскую экономику накроет рецессия, то последствия могут оказаться еще более скверными.

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