42% литовцев не хотели бы жить по соседству с мигрантами из России.

Согласно свежему исследованию Института социологии Литвы, социальная дистанция увеличивается по отношению ко всем мигрантам, этническим и религиозным меньшинствам. Но к некоторым более интенсивно, сообщает Radio France Internationale.

Наиболее стигматизированной группой остаются рома — 59% опрошенных литовцев не хотели бы иметь их соседями. Почти 50% литовцев не хотели бы соседствовать с мигрантами из Центральной Азии.

42% литовцев не хотели бы жить по соседству с мигрантами из России, тогда как предыдущий опрос в 2023 году показывал 35% литовцев, не желающих соседства с россиянами.

23% не хотят быть соседями белорусов, в 2023-м таковых было 18%.

Не хотят работать вместе с россиянами 39% опрошенных, с белорусами — 20%.

Исследователи считают, что на рост негативного настроения по отношению к россиянам влияет «геополитический фактор».

К мигрантам из Украины отношение практически не поменялось — 10% литовцев не хотят жить рядом с украинцами, в 2023 году — 12%.

По данным департамента миграции, сейчас в Литве живет около 15 тысяч граждан России, около 55 тысяч белорусов. Если количество россиян остается практически одинаковым с 2022 года, то белорусская диаспора уменьшилась за последний год почти на 10 тысяч человек. Сложности с документами, интеграцией, ограничение возможностей приобретать недвижимость увечили переезд белорусских мигрантов из Литвы в соседнюю Польшу.

При этом социологи отмечают позитивное отношение литовцев к мерам правительства по интеграции меньшинств: «Жители Литвы положительно оценивают различные меры по интеграции беженцев, связанные с образованием детей, обучением литовскому языку, психологической помощью, повышением квалификации, обеспечением равных возможностей в получении услуг здравоохранения».

Репрезентативный опрос жителей Литвы проводился с 8 по 24 марта 2025 года, в ходе исследования опрошено 1020 человек методом индивидуальных интервью. Погрешность результатов составляет не более 3,1%.