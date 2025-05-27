Трамп пригрозил России: Путин играет с огнем! (ДОПОЛНЕНО)

«Чего не понимает Владимир Путин, так это того, что если бы не я, то с Россией уже произошло бы много действительно очень ужасных вещей (...). Он играет с огнем!» — предупредил американский лидер.

Особое недовольство Трамп выразил насчет ударов по территории Украины — в частности, одного из самых масштабных налетов с начала конфликта, о котором сообщалось 24 мая. «Мы в середине переговоров, и он посылает ракеты», — указал Трамп.

Быстрее всех на слова Трампа отреагировал экс-президент РФ Дмитрий Медведев:

«Что касается слов Трампа о том, что Путин «играет с огнем» и «действительно плохие вещи» происходят с Россией, я знаю только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!»

ДОПОЛНЕНО: Спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс растолковала позицию Белого дома. Она заявила, что урегулирование конфликта в Украине возможно только дипломатическим путем, а не через военные действия.

В ответ на вопрос журналиста о дальнейших шагах США она подчеркнула, что президент Дональд Трамп выступает за прямые переговоры между Россией и Украиной.

«Я не раз говорила, что это не война, которую можно решить военным путём или с помощью насилия – всё должно решаться дипломатически.

В то же время вы слышали, как президент Трамп отмечал необходимость прямых переговоров между сторонами – Россией и Украиной, а также как на протяжении нескольких недель Марко Рубио говорил, что если не будет прогресса, подход США может измениться – не в плане поддержки прекращения огня или помощи в его достижении, а именно по вопросу посредничества.

Сейчас, конечно, многое остаётся неопределённым, и, похоже, Путин чувствует раздражение Трампа из-за происходящего. Но, думаю, очевидно, что обе стороны должны начать смотреть на ситуацию напрямую друг с другом, чтобы наконец достичь прогресса», – сказала Брюс.