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Трамп пригрозил России: Путин играет с огнем! (ДОПОЛНЕНО) 4 1120

В мире
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Трамп пригрозил России: Путин играет с огнем! (ДОПОЛНЕНО)
ФОТО: Global Look Press

Президент России Владимир Путиниграет с огнем - с таким предупреждением выступил глава Белого дома Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Чего не понимает Владимир Путин, так это того, что если бы не я, то с Россией уже произошло бы много действительно очень ужасных вещей (...). Он играет с огнем!» — предупредил американский лидер.

Особое недовольство Трамп выразил насчет ударов по территории Украины — в частности, одного из самых масштабных налетов с начала конфликта, о котором сообщалось 24 мая. «Мы в середине переговоров, и он посылает ракеты», — указал Трамп.

Быстрее всех на слова Трампа отреагировал экс-президент РФ Дмитрий Медведев:

«Что касается слов Трампа о том, что Путин «играет с огнем» и «действительно плохие вещи» происходят с Россией, я знаю только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!»

ДОПОЛНЕНО: Спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс растолковала позицию Белого дома. Она заявила, что урегулирование конфликта в Украине возможно только дипломатическим путем, а не через военные действия.

В ответ на вопрос журналиста о дальнейших шагах США она подчеркнула, что президент Дональд Трамп выступает за прямые переговоры между Россией и Украиной.

«Я не раз говорила, что это не война, которую можно решить военным путём или с помощью насилия – всё должно решаться дипломатически.

В то же время вы слышали, как президент Трамп отмечал необходимость прямых переговоров между сторонами – Россией и Украиной, а также как на протяжении нескольких недель Марко Рубио говорил, что если не будет прогресса, подход США может измениться – не в плане поддержки прекращения огня или помощи в его достижении, а именно по вопросу посредничества.

Сейчас, конечно, многое остаётся неопределённым, и, похоже, Путин чувствует раздражение Трампа из-за происходящего. Но, думаю, очевидно, что обе стороны должны начать смотреть на ситуацию напрямую друг с другом, чтобы наконец достичь прогресса», – сказала Брюс.

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#россия-сша
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(4)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го мая

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог 27 мая 2025 года сделал заявление, которое привлекло внимание мировой общественности: суммарные потери в результате конфликта на Украине превысили 1,2 миллиона человек avia.pro/news/specposlannik-trampa-raskryl-poteri-v-ukrainskom-konflikte

    3
    0
  • A
    Aleks
    27-го мая

    Дело не в предсказуемости-Байдена контролировали люди,которые контролируют и Путина. А вот теперь полная непредсказуемость И Берл Лазар помочь никак не может...

    3
    6
  • З
    Злой
    27-го мая

    До выборов в сша Путина спросили кто лучше Трамп или Байден, он ответил- Байден, поскольку он предсказуемый.

    21
    1
  • З
    Злой
    27-го мая

    Очень извиняюсь, с ним всё в порядке?

    14
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