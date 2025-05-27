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В США рассказали о самом странном самолете ВВС 0 477

В мире
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Фото: Anidaat / Wikimedia

Фото: Anidaat / Wikimedia

Штурмовик Bronco — самый странный самолет ВВС США времен войны во Вьетнаме.

Легкий штурмовик OV-10 Bronco, который Военно-воздушные силы (ВВС) США активно применяли во время войны во Вьетнаме, — это самый странный самолет конфликта. Особенности самолета назвали в публикации The National Interest (TNI).

«Когда Пентагон задумывал OV-10 Bronco, он не осознавал того факта, что традиционные высокоэффективные реактивные самолеты, такие как F-4 Phantom, предназначенные для противодействия Советскому Союзу, противнику — великой державе, были плохо приспособлены для конфликтов низкой интенсивности, требующих тесной координации с наземными силами», — рассказывает издание.

В условиях войны во Вьетнаме требовался защищенный и тихоходный самолет для контрпартизанских действий, который мог подолгу находиться в воздухе. Отмечается, что во Вьетнаме экипажи Bronco наводили огонь скоростных самолетов. Цели помечали дымовыми ракетами и маркерами с белым фосфором.

Bronco выполнили по двухбалочной схеме. В бронированной кабине с большой площадью остекления размещались пилот и наблюдатель. OV-10 оснастили четырьмя пулеметами M60 и четырьмя узлами для подвески вооружения. Самолет мог нести бомбы, неуправляемые ракеты, автоматические гранатометы и пушечные контейнеры.

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