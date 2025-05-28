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А у нас? Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве 0 682

В мире
Дата публикации: 28.05.2025
LETA
А у нас? Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве
ФОТО: Unsplash.com

Правительство Литвы в среду приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за весенних заморозков, которые причинили серьезный ущерб фермерам страны.

"Объявление чрезвычайное ситуации государственного уровня создало бы более благоприятные условия для переговоров с Европейской комиссией о возможности компенсации понесенных убытков (...) и дало бы возможность использовать предусмотренные в правовых актах исключения для неприменения санкций к сельскохозяйственным субъектам", - сказал на заседании правительства министр сельского хозяйства Игнас Хофманас.

"Это особенно важно при выполнении кредиторских обязательств, обязательств перед банками, это создало бы гибкость в их выполнении. (...) Это также открыло бы пути использования национального кризисного фонда", - добавил министр.

По предварительным оценкам Министерства сельского хозяйства и местных самоуправлений, в некоторых регионах погибло до 50-90% урожая в зависимости от сельскохозяйственной культуры, а в других - до 100% урожая ягод и фруктов.

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#сельское хозяйство #заморозки
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