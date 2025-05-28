По данным Минобороны, на 31 января 2025 года немецкая армия насчитывала чуть более 182,8 тысячи человек.

Германия может возобновить обязательный призыв в армию, если не наберет достаточно желающих на службу по контракту, заявил министр обороны страны Борис Писториус. «Наша модель изначально основана на добровольном участии. Но если наступит момент, когда у нас будет больше доступных мест, чем добровольцев, то мы можем принять решение о введении обязательной службы», — сказал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Писториус допустил, что власти прибегнут к таким мерам уже в 2026 году.

В последние годы численность личного состава бундесвера уменьшается, несмотря на увеличение набора. По данным Минобороны, на 31 января 2025 года немецкая армия насчитывала чуть более 182,8 тысячи человек. Германия отменила обязательный призыв в 2011 году, но после вторжения России в Украину вопрос о его восстановлении вновь оказался на повестке дня. Сейчас стране требуется по меньшей мере 100 тысяч военнослужащих, чтобы выполнить обязательства перед НАТО и увеличить общую численность армии до 460 тысяч, включая резервы.

При этом генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер ранее заявлял, что Россия может напасть на альянс уже в 2029 году. Писториус отметил, что набрать необходимое количество человек только за счет дополнительных призывников в ближайшие 2,5 года не получится. «Для этого нужно мобилизовать часть резерва. У нас есть около 800 тысяч резервистов, из них 60 тысяч готовы к службе», — сказал министр.

По оценке Ассоциации резервистов, мобилизовать можно еще до 150 тысяч человек, которые «проявят интерес». Ее глава Патрик Зенсбург в апреле заявил, что для национальной обороны Германии необходимо до 350 тысяч солдат, а количество резервистов должно быть втрое больше, то есть около миллиона. Он сослался на расчеты НАТО, согласно которым до 5 тысяч солдат могут погибать ежедневно в случае войны на восточном фланге.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в середине мая пообещал создать самую сильную армию в Европе. Финансирование бундесвера будет увеличено таким образом, чтобы «создать новую привлекательную добровольную военную службу», которая сможет мотивировать молодых людей взять на себя ответственность за безопасность страны, говорил Мерц.

Уже сейчас Вооруженные силы Германии предлагают широкий спектр программ обучения, бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в форме и бесплатное медицинское обеспечение. Тем не менее, немногие молодые люди рассматривают бундесвер в качестве потенциального места работы из-за большого количества альтернатив на немецком рынке труда, который страдает от нехватки квалифицированных кадров.

После вторжения России в Украину обязательную службу в армии вернули Литва, Латвия и Хорватия. Дания с 2026 года начнет призывать женщин.