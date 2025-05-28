BBC: российские книжные магазины получили список книг для уничтожения

Би-би-си узнала, что в российские книжные магазины поступило письмо со списком из 37 книг издательств «Рипол Классик» и «Дом историй». Их поставщик попросил вернуть или уничтожить оставшийся тираж этих книг «во избежание неблагоприятных последствий». В список попали произведения Славоя Жижека, Виктора Ерофеева и Рю Мураками.

В распоряжении Би-би-си оказалось письмо, отправленное 26 мая в российские книжные магазины компанией «Торговый дом БММ» (с ним аффилированы издательства «Рипол Классик» и «Дом историй»). Получение письма подтвердили Би-би-си сотрудники двух книжных магазинов.

В письме компания попросила «незамедлительно прекратить реализацию и возвратить» книги из своего списка — в нем 37 названий — «либо уничтожить оставшиеся экземпляры, представив письменное подтверждение уничтожения». Сделать это «Торговый дом БММ» потребовал «во избежание неблагоприятных последствий» в связи с подозрениями, что в книгах есть информация, «несоответствующая требованиям российского законодательства».

В список среди прочих попали американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидес (с книгами «Девственницы-самоубийцы» и «Средний пол»), философ Славой Жижек с книгой «Шутки Жижека», несколько книг писателя Виктора Ерофеева — в частности, «Русский апокалипсис» и «Энциклопедия русской души». Письмо подписано гендиректором «БММ» Анастасией Никитановой, она в ответ на просьбу Би-би-си о комментарии повесила трубку. На сообщения в мессенджерах Никитанова не ответила.

«Проверили список, у нас таких книг сейчас нет. Если б были, то проверили, бы, что с ними не так. Почему издательство эти книги выбрало, я понятия не имею. У страха глаза велики, и это признак моральной паники, которая сейчас охватила рынок», — сказал Би-би-си сотрудник одного из российских книжных магазинов.