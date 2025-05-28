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КНР сжимает кольцо вокруг Тайваня из-за внутриполитических интриг 0 405

В мире
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Товарищ Си примеряет военный мундир.

Товарищ Си примеряет военный мундир.

Главный вопрос - начало подготовки к избранию высшего руководства на 21-м съезде в 2027 году.

Китай готовит десант и авиацию, а также развернул РСЗО, способные поразить любую точку Тайваня, что дает возможность «перейти к блокаде за нескольких часов» — сообщает Financial Times.

Перед армейской группой Си Цзиньпина, указывает в своем телеграм-канале московский эксперт, автор "Китайской власти" Николай Данилов, встает выбор - компромисса с группой Комсомола, ожидающей больших проблем в Китае и реставрации позиций Демпартии США в 2026 году - либо усиления эскалации с США на Тайваньском направлении. О последнем свидетельствуют учения НОАК по возможной высадке на остров Цзиньмэнь, примыкающий к крупнейшему экспортному центру провинции Фуцзянь городу Сямэнь, который на протяжении длительного времени возглавлял Си Цзиньпин.

На этом фоне в Китае началась подготовка к проведению 4-ого пленума ЦК Компартии (ежегодное собрание в рамках пятилетнего съезда партии): по традиции ожидаются важные кадровые решения.

Главный вопрос - начало подготовки к избранию высшего руководства на 21-м съезде в 2027 году - и в том числе переизбрание Си Цзиньпина на четвертый срок генерального секретаря Компартии Китая, а в 2028 году - на четвёртый срок Председателя КНР.

Косвенным подтверждением служит и начало ротаций послов после рекордного за десятилетия четырехмесячного перерыва, а также сроки - прошлый пленум прошел 15 июля прошлого года - по уставу Компартии пленум должен проходить минимум раз в год. Тем не менее, называются сроки - конец августа, либо более традиционный - середина октября.

Конец 90-дневного "торгового перемирия" с США истекает 12 августа - он придется на середину отпусков партийных и государственных чиновников, поэтому вероятно, что пленум пройдет и до августа - и будет соблюден Устав.

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