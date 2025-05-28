Baltijas balss logotype

Православный олигарх Малофеев: пора сказать 30-летним россиянам, что пенсий у них не будет 1 500

В мире
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Его устами зачастую вещает Кремль.

Его устами зачастую вещает Кремль.

50-летний Константин Валерьевич свое благосостояние уже обеспечил.

На Санкт- Петербургском юридическом форуме православный бизнесмен и общественный деятель Константин Малофеев предлагал отменить будущие пенсии жителям РФ моложе 30 лет. Исходя из инициативы Малофеева по отмене пенсий россиянам, начиная с 1995 года рождения, можно попытаться спрогнозировать то будущее, которое рисуется некоторым сегодняшним системным политикам и предпринимателям. Согласно недавней пенсионной реформе, рожденные в 1995 году граждане РФ в зависимости от пола достигнут пенсионного возраста в 2055-2060 гг. Какой будет ситуация в стране в то время, в точности сказать сегодня не берется никто.

Даже государственные проекты и цели намечаются с горизонтом планирования до 2030-го года, максимум – до 2035-го. По свежим расчетам Минприроды РФ, разведанных запасов нефти России хватит на 26 лет, то есть до середины века, а вот дальше обстановка будет зависеть от развития технологий и от особенностей геополитики. Возможно, что пенсии в привычном их виде тогда уже и не понадобятся, потому что и эпоха будет другая, и подходы станут иными, да и Конституция с ее социальными гарантиями к той поре вполне может поменяться, причем, не один раз.

Опыт прошлого века показывает, что представления людей, живших в двадцатых годах, о далеких перспективах 1960-х годов за редким исключением не подтверждались реалиями. Загадывать сложно и неблагодарно даже на пару десятков лет, и тому примером служит обещание Никиты Хрущева от 1960-го года построить коммунизм к 1980-му году. Конечно, Никита Сергеевич угадал с важностью для державы и мира названного им года, потому что в 1980-м состоялась московская Олимпиада, которая по значимости хоть и уступала построению коммунизма, но все-таки ненамного.

Не исключено, что и когда православный предприниматель Малофеев сейчас говорит про отмену пенсий тем, кому в 2060-м будет по 65 лет, в реальности сам того еще не ведая, анонсирует какое-то поворотное событие в том далеком году. Однако всерьез и предметно рассуждать о том, что и как тогда будет, явно преждевременно. Зато по сигналу от Малофеева нетрудно просчитать намечающиеся тренды, которые могут определить особенности движения страны в ближайшие годы. Ведь будущее хоть и приходит внезапно и зачастую с неожиданными результатами, но по кирпичику закладывается задолго до своего наступления.

Читайте нас также:
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    28-го мая

    Православный олигарх Малофеев))))😂😂😂 Давид Аронович Мендель -Медведев,постоянно посещающий церковь,тоже ,видимо,православный,но минору вместе с Путиным периодически зажигает.И нашим ,и вашим . Надо будет и в мечеть пойдут поклоны бить. Хотя можно и не идти и так обрезанные

    3
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 161
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 299
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам 331
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана 1 403

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 143
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 204
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 233
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 513
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 287
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 177
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 143
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 204
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 233

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео