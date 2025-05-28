На Санкт- Петербургском юридическом форуме православный бизнесмен и общественный деятель Константин Малофеев предлагал отменить будущие пенсии жителям РФ моложе 30 лет. Исходя из инициативы Малофеева по отмене пенсий россиянам, начиная с 1995 года рождения, можно попытаться спрогнозировать то будущее, которое рисуется некоторым сегодняшним системным политикам и предпринимателям. Согласно недавней пенсионной реформе, рожденные в 1995 году граждане РФ в зависимости от пола достигнут пенсионного возраста в 2055-2060 гг. Какой будет ситуация в стране в то время, в точности сказать сегодня не берется никто.

Даже государственные проекты и цели намечаются с горизонтом планирования до 2030-го года, максимум – до 2035-го. По свежим расчетам Минприроды РФ, разведанных запасов нефти России хватит на 26 лет, то есть до середины века, а вот дальше обстановка будет зависеть от развития технологий и от особенностей геополитики. Возможно, что пенсии в привычном их виде тогда уже и не понадобятся, потому что и эпоха будет другая, и подходы станут иными, да и Конституция с ее социальными гарантиями к той поре вполне может поменяться, причем, не один раз.

Опыт прошлого века показывает, что представления людей, живших в двадцатых годах, о далеких перспективах 1960-х годов за редким исключением не подтверждались реалиями. Загадывать сложно и неблагодарно даже на пару десятков лет, и тому примером служит обещание Никиты Хрущева от 1960-го года построить коммунизм к 1980-му году. Конечно, Никита Сергеевич угадал с важностью для державы и мира названного им года, потому что в 1980-м состоялась московская Олимпиада, которая по значимости хоть и уступала построению коммунизма, но все-таки ненамного.

Не исключено, что и когда православный предприниматель Малофеев сейчас говорит про отмену пенсий тем, кому в 2060-м будет по 65 лет, в реальности сам того еще не ведая, анонсирует какое-то поворотное событие в том далеком году. Однако всерьез и предметно рассуждать о том, что и как тогда будет, явно преждевременно. Зато по сигналу от Малофеева нетрудно просчитать намечающиеся тренды, которые могут определить особенности движения страны в ближайшие годы. Ведь будущее хоть и приходит внезапно и зачастую с неожиданными результатами, но по кирпичику закладывается задолго до своего наступления.