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Трамп: Канада получит защиту «Золотого купола» за 61 млрд 0 348

В мире
Дата публикации: 28.05.2025
Deutsche Welle
Трамп: Канада получит защиту «Золотого купола» за 61 млрд
ФОТО: dreamstime

Трамп заявил, что Канада "рассматривает" его предложение присоединиться к системе ПВО "Золотой купол" за "ноль долларов", став 51-м штатом США.

Президент США Дональд Трамп назвал цену, которую придется заплатить Канаде, если та захочет присоединиться к будущей американской системе ПВО "Золотой купол": 61 млрд долларов. При этом та же услуга будет стоить Канаде "ноль долларов", если она захочет присоединиться к США на правах 51 штата, написал Трамп в своей соцсети Truth Social во вторник, 27 мая.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей баснословной системы "Золотой купол", что это будет стоить 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной, однако будет стоить ноль долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом. Они рассматривают это предложение!" - говорится в его посте.

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#сша #канада #пво
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