Президент США Дональд Трамп назвал цену, которую придется заплатить Канаде, если та захочет присоединиться к будущей американской системе ПВО "Золотой купол": 61 млрд долларов. При этом та же услуга будет стоить Канаде "ноль долларов", если она захочет присоединиться к США на правах 51 штата, написал Трамп в своей соцсети Truth Social во вторник, 27 мая.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей баснословной системы "Золотой купол", что это будет стоить 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной, однако будет стоить ноль долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом. Они рассматривают это предложение!" - говорится в его посте.

Речь короля Карла III в канадском парламенте

Как передает канадская медиакомпания CBC, заявление Трампа было обнародовано в тот же день, когда король Великобритании Карл III, который является в Канаде церемониальным главой государства, выступил с тронной речью в парламенте этой страны. В ней он пообещал от имени правительства Канады "защищать канадцев и их суверенные права".

Карл III прибыл в страну по приглашению премьер-министра Канады Марка Карни. Как напоминает медиакомпания BBC, в канадском парламенте британский монарх в последний раз выступал 48 лет назад: "Это была мать Карла, королева Елизавета II".

После тронной речи Карла III Карни рассказал в интервью CBC, что он надеется, что Канаде удастся присоединиться к европейской программе перевооружения ReArm Europe к 1 июля. Этот шаг должен сократить зависимость Канады от поставок вооружений и боеприпасов из США, уточняется в публикации.

О системе ПВО "Золотой купол"

Создание системы ПВО "Золотой купол" является масштабным проектом Дональда Трампа, о котором он говорил еще в ходе избирательной компании. Предполагается, что эта система обороны защитит Соединенные Штаты от ракетных атак, в том числе и из космоса. Проект оценивается минимум в 175 миллиардов долларов и, по плану Трампа, должен быть завершен к январю 2029 года, то есть к окончанию его президентского срока.

В 2022 году Европа запустила собственную инициативу по созданию многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны - European Sky Shield Initiative (ESSI). Ее цель - координированная закупка ракетных комплексов малой, средней и большой дальности для отражения всех воздушных угроз. Сейчас в проекте участвуют 23 страны.