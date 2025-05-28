В Сейме Литвы ищут «пятую колонну» но еще не решили, что это такое

На фоне дискуссий руководства Литвы о существовании так называемой пятой колонны, спикер Сейма Саулюс Сквернялис заявляет, что деятельность политиков, потенциально нелояльных государству, отслеживается, и это даст результаты.

«У нас это есть, и мы это видим. Конечно, обидно, что первыми этим занимаются СМИ, но работающие ведомства не могут заявить, что сегодня мы начали расследование возможной продажи какого-то гражданина X, Y или Z напрямую российским спецслужбам», — заявил глава парламента в интервью радиостанции Ziniu radijus в среду, отвечая на вопрос, следит ли государство за действиями пятой колонны.

«Мониторинг имеет место, расследования продолжаются, и будут результаты», — добавил спикер Сейма.

Он подтвердил, что Кремль «подкупает от юристов до политиков».

«Политики бывают разные, не только те, кто находятся в Сейме, но и те, кто стремится быть в Сейме и в государственных учреждениях. Очевидно, что это влияние оказывается, и слабое звено, которое появляется, оно имеется», - отметил Сквернялис.

Пятой колонной называют тайные группы, действующие против государства, нации или другого сообщества; в Литве так обычно называют пророссийских активистов, связанных с Кремлем.

Андрюс Кубилюс, еврокомиссар, ответственный за оборону и космос, посетивший Литву во вторник, заявил, что его не удивит информация о литовских политиках или членах Сейма работающих напрямую на Кремль.

Политические лидеры страны расходятся во мнениях относительно использования этого термина.

Сам Сквернялис первым заявил о формировании в Сейме своего рода пятой колонны.

Со своей стороны, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас ранее заявлял, что высказывания о пятой колонне не способствуют совместной работе.

Он также отметил, что в Литве есть лица, которые действуют вопреки интересам государства, но называть их пятой колонной — «слишком большая честь», поскольку эти люди не имеют никакого влияния в обществе.

«Некоторым людям не нравится название "пятая колонна". Можно формулировать по-разному, возможно, (есть – BNS) люди, которые нелояльны к государству», – сказал Сквернялис радиостанции.

Бывший глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис в апреле заявил, что фактов существования пятой колонны в парламенте нет.