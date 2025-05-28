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Зачем парижские таксисты парализуют жизнь столицы 0 515

В мире
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Особенно от хаоса страдают гости Пятой Республики.

Особенно от хаоса страдают гости Пятой Республики.

Макрон довел страну до того, что "шашечки" выписывают врачи.

Акции протеста длятся уже неделю. Таксисты блокируют подъезды к двум главным парижским аэропортам, дабы ограничить доступ к кортам Ролан Гаррос, где стартовал одноименный турнир, замедлить движение на автострадах парижского региона, начиная с 6:30 утра.

В Марселе таксисты планируют перекрыть движение на одной из центральных улиц и затруднить доступ к железнодорожному вокзалу и аэропорту.

Ранее премьер-министр Франции встретился с представителями профсоюза таксистов, но они решили продолжить мобилизацию, чтобы данные обещания были выполнены.

"Это типично французская история: правительство сначала создало проблему, теперь пытается ее как-то решить, но как обычно у него ничего не выходит", - комментирует телеграм-канал "Настоящая Франция".

В 2009 году правительство разрешило таксистам работать в связке с медстрахом, оказывать услуги по перевозке больных за счет бюджетных средств.

Поездки на такси пациентам стали выписывать врачи. Расходы на эти поездки до 100% оплачиваются государством. Такси стало возить больных на сеансы химиотерапии, на перевязки, домой при выписке из больницы…

Только представьте себе уровень абсурда: такси во Франции настолько дороги, что не по карману обычным людям, поэтому счет стало оплачивать государство.

Ну, и как вы можете предположить, начались злоупотребления. Расходы бюджета на эти перевозки превысили все разумные пределы. Теперь правительство хочет провести реформу тарифов на эти перевозки, но таксисты сопротивляются. Они говорят, что рассчитывали на доходы от медицинских перевозок и лишиться их было бы равнозначно банкротству. Профессия в опасности и все такое.

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