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Илон Маск объявил об уходе с государственной работы 0 355

В мире
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
x.com/WhiteHouse

x.com/WhiteHouse

ФОТО: twitter

Илон Маск объявил, что оставляет пост "специального правительственного сотрудника" и поблагодарил Дональда Трампа за возможность "сократить расточительные расходы", пишет DW.

Илон Маск объявил об уходе с государственной работы в ночь на четверг, 29 мая, в своем аккаунте в соцсети Х. "Поскольку мой срок полномочий в качестве специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы", - написал он.

Предприниматель добавил, что не сомневается в будущем "миссии" Департамента эффективности правительства (DOGE), которым он руководил. По его мнению, она будет "только укрепляться со временем, превращаясь в образ жизни всего правительства".

Критика Трампа со стороны Маска

Ранее 28 мая телеканал CBS опубликовал в Х отрывок интервью с Илоном Маском, которое должно выйти в эфир в воскресенье, 1 июня. В нем предприниматель критикует предложенный Дональдом Трампом "большой и красивый" законопроект, который, по его мнению, приведет к увеличению государственных трат.

"Я был разочарован, увидев законопроект с огромными расходами", - сказал Маск, добавив, что это "подрывает" усилия DOGE.

"Я думаю, закон может быть или большим, или красивым. Но я не уверен, что он может быть и тем, и другим", - добавил Маск. "Большим и красивым" администрация Трампа называет законопроект, который, среди прочего, предполагает продление налоговых льгот, а также расширение расходов на армию, усиление защиты границ США и реализацию предложений президента страны по депортации нелегальных мигрантов.

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