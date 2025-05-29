Рокинья - крупнейшая фавела Рио-де-Жанейро.
Трущобный характер крупных городов континента сохраняется и в XXI веке.
Три крупнейших мегаполиса Латинской Америки — Буэнос-Айрес, Мехико и Сан-Паулу — возглавили региональный рейтинг в исследовании Oxford Economics, хотя ни один не вошёл в мировую сотню лучших. Анализ 1000 городов по пяти критериям (экономика, человеческий капитал, экология, управление и качество жизни) показал характерные для региона проблемы: слабые институты, загрязнение среды и неравенство, которые мешают глобальной конкурентоспособности.
При этом исследование отмечает потенциал многих латиноамериканских городов благодаря молодому населению и экономической динамике. Особенно выделяются города типа "Emerging Standouts" с показателями роста выше национальных средних. Однако крупнейшие мегаполисы ("Developing Megacities") сталкиваются с типичными проблемами перенаселения — недостатком инфраструктуры и социальным расслоением.
Эксперты подчёркивают, что улучшение качества управления и городской среды может усилить позиции региона в мировой экономике, где латиноамериканские города пока играют периферийную роль, занимая в основном позиции после 200-го места в общем рейтинге.
Согласно исследованию Oxford Economics, ведущие мегаполисы региона заняли следующие позиции:
-Буэнос-Айрес (192-е место) – лидер по человеческому капиталу и качеству жизни.
-Мехико (199-е место) – крупнейший Developing Megacity с населением свыше 10 миллионов.
-Сан-Паулу (213-е место) – экономический центр с наибольшим ВВП.
-Монтеррей (222-е) и Гвадалахара (241-е) демонстрируют мексиканский урбанистический рост.
-Рио-де-Жанейро (284-е) уступает Сан-Паулу в экономических показателях.
-Флорианополис (573-е) выделяется экологией при скромном экономическом влиянии.
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