Нидерланды отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16, - сообщило Минобороны страны.

После получения Украиной первой партии западных истребителей американские F-16 остаются на украинском театре боевых действий не особо заметными, действуя преимущественно в режиме противовоздушной обороны, сообщает Newsweek. Несмотря на первоначальный ажиотаж вокруг появления F-16 в украинском небе, информации о первых самолетах в распоряжении Украины немного.

Для Украины логично использовать имеющиеся в ее распоряжении немногочисленные F-16 преимущественно в целях противовоздушной обороны, противодействуя атакам беспилотников и ракет. Это позволяет не только эффективно применять новые истребители, но и дает время дождаться дополнительных поставок, а также помогает украинским военнослужащим освоиться с новой техникой.

Обычно западным летчикам требуются месяцы тренировок и учений перед выполнением боевых миссий. The Wall Street Journal сообщило, что США переориентируют программу обучения украинских пилотов F-16 на молодых курсантов вместо опытных членов ВВС. Решение обусловлено дефицитом опытных украинских летчиков, владеющих английским языком на необходимом уровне и которых можно освободить от ведения боевых действий. Некоторые представители властей также полагают, что курсанты лучше воспринимают западные методики обучения. По информации двух источников, знакомых с программой подготовки, полноценная эскадрилья F-16, состоящая из 20 самолетов и 40 пилотов, вероятно, появится в Украине летом.

Издание поясняет, что если опытным пилотам не требуется проходить базовую летную подготовку, то новичкам необходимо провести год на учебных базах в Великобритании и Франции, осваивая основы пилотирования. Только после этого они смогут приступить к курсу F-16 в Аризоне и Румынии.