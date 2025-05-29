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На фронт вылетает элитная украинская эскадрилья F-16 - 20 самолетов и 40 пилотов 4 745

В мире
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Украинские и нидерландские авиаторы.

Украинские и нидерландские авиаторы.

Теперь ВВС смогут наносить массированные удары в глубине тыла противника.

Нидерланды отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16, - сообщило Минобороны страны.

После получения Украиной первой партии западных истребителей американские F-16 остаются на украинском театре боевых действий не особо заметными, действуя преимущественно в режиме противовоздушной обороны, сообщает Newsweek. Несмотря на первоначальный ажиотаж вокруг появления F-16 в украинском небе, информации о первых самолетах в распоряжении Украины немного.

Для Украины логично использовать имеющиеся в ее распоряжении немногочисленные F-16 преимущественно в целях противовоздушной обороны, противодействуя атакам беспилотников и ракет. Это позволяет не только эффективно применять новые истребители, но и дает время дождаться дополнительных поставок, а также помогает украинским военнослужащим освоиться с новой техникой.

Обычно западным летчикам требуются месяцы тренировок и учений перед выполнением боевых миссий. The Wall Street Journal сообщило, что США переориентируют программу обучения украинских пилотов F-16 на молодых курсантов вместо опытных членов ВВС. Решение обусловлено дефицитом опытных украинских летчиков, владеющих английским языком на необходимом уровне и которых можно освободить от ведения боевых действий. Некоторые представители властей также полагают, что курсанты лучше воспринимают западные методики обучения. По информации двух источников, знакомых с программой подготовки, полноценная эскадрилья F-16, состоящая из 20 самолетов и 40 пилотов, вероятно, появится в Украине летом.

Издание поясняет, что если опытным пилотам не требуется проходить базовую летную подготовку, то новичкам необходимо провести год на учебных базах в Великобритании и Франции, осваивая основы пилотирования. Только после этого они смогут приступить к курсу F-16 в Аризоне и Румынии.

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(4)
  • HSB
    HREN S BUGRA
    Имя не указано
    29-го мая

    Luka Senka Пасть закрой салом воняет

    16
    4
  • HSB
    HREN S BUGRA
    Имя не указано
    29-го мая

    До куда вырос там и нюхай

    8
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