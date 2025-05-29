Едва Магнус Мэланд стал мэром небольшого городка на севере Норвегии в конце 2023 года, его посетили сразу три делегации из Китая.

«Это потому, что они хотят стать полярной сверхдержавой», — говорит он мне.

Когда разговор заходит об Арктике, возможно, Китай и не первая страна, которая приходит на ум, но Пекин полон решимости стать крупным игроком в этом регионе. Он собирается покупать недвижимость, участвовать в инфраструктурных проектах и надеется установить постоянное присутствие в регионе. Китай уже называет себя «приарктическим государством», хотя его самая северная региональная столица Харбин находится примерно на той же широте, что и Венеция в Италии.

Климатологи утверждают, что Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем любая другая часть планеты. Это влияет на экосистемы, дикую природу и местное население. Арктика огромна, она занимает 4% поверхности Земли.

Но мировые державы видят в Арктике новые возможности, открывающиеся на фоне климатических изменений.

Таяние льдов в Арктике облегчает доступ к огромным запасам природных ресурсов региона — важнейшим минералам, нефти и газу. По оценкам, около 30% неразведанных запасов природного газа находится в Арктике.

Это открывает возможности для новых морских торговых путей, что значительно сокращает маршрут между Азией и Европой. В экспортном бизнесе время — деньги. Китай разрабатывает план «Полярного шелкового пути» для судоходства в Арктике.

Норвежский порт Киркенес выглядит довольно мрачно.

Бывший горнодобывающий город, лежащий за полярным кругом, в самой северной точке материковой Норвегии, резко контрастирует с окружающими его заснеженными горами и фьордами, которые выглядят как на открытке.

Здесь стоят закрытые магазины и заброшенные склады с разбитыми окнами. Город выглядит заброшенным и забытым.

А потому неудивительно, насколько привлекательной выглядит перспектива стать первым европейским портом на пути контейнеровозов из Азии, в зависимости от того, как быстро будет таять полярный лед.

Директор городского порта Терье Йоргенсен планирует построить новый международный порт. Когда он рассуждает о том, что Киркенес станет Сингапуром европейского Севера, у него загораются глаза.

«Мы пытаемся построить в Киркенесе перевалочный порт, где встречаются три континента: Северная Америка, Европа и Азия. Мы будем выгружать грузы на берег и перегружать их на другие суда для дальнейшего экспорта. Нам не нужно продавать землю никому. Ни британской компании, ни китайской».

Новые законы Норвегии запрещают передачу собственности или бизнеса, если продажа может нанести ущерб «интересам безопасности Норвегии», говорит он. По его словам, они ждут от правительства четких указаний о том, какую критически важную инфраструктуру это может затронуть.

Мэр Мэланд относится к намерениям Китая настороженно. «Мы хотим иметь отношения с Китаем, но не хотим быть зависимыми от Китая, — говорит он мне. — Европа должна задать себе вопрос: насколько мы хотим зависеть от тоталитарных и авторитарных режимов?»

Европейские арктические страны начинают отвергать подход Китая, предполагающий проложить себе дорогу в Арктику деньгами. Например, недавно Пекину не удалось купить морские порты в Норвегии и Швеции, а также аэропорт в Гренландии.

Это подталкивает жаждущий полярных территорий Китай в объятия крупнейшего игрока в Арктике — России. Россия контролирует половину побережья Арктики и манит к себе китайских инвесторов.

Обе страны также сотрудничают в Арктике в военной сфере. В октябре китайская береговая охрана впервые вошла в Арктику для совместного патрулирования с российскими силами. Месяцем ранее Россия и Китай провели здесь совместные военные учения. В июле дальние бомбардировщики обеих стран организовали провокационное патрулирование в Арктическом океане у берегов Аляски в США.

Это выглядит так, как будто Пекин и Москва смотрят на НАТО, активизировавшее свои учения в Арктике, и говорят: «Мы тоже можем».

Все страны, граничащие с Арктикой, за исключением России — члены НАТО. Финляндия и Швеция присоединились к альянсу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Андреас Остхаген, старший научный сотрудник независимого Института Фритьофа Нансена, называет Арктику «лакомым куском» для российско-китайского сотрудничества.

«Россия нуждается в инвестициях и коммерческих игроках, заинтересованных в разработке ресурсов Арктики — СПГ (сжиженного природного газа), нефтяных ресурсов или в развитии северного морского пути как судоходного маршрута, — говорит он. — Китай и есть этот рынок. Обе страны ищут способы расширить свое политическое, экономическое и даже военное сотрудничество».

Но Китай не хочет слишком сближаться с Россией. Он хочет избежать западных санкций и продолжать вести дела с западными державами как в Арктике, так и за ее пределами.